PSG - Le prix du transfert de Yan Diomandé revu à la baisse : Le coup de génie de Nasser Al-Khelaïfi !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cela pourrait bien être l'un des transferts de l'été. Très en vue à la Coupe du monde 2026 qu'il dispute avec la Côte d'Ivoire, Yan Diomandé est très convoité sur le mercato, mais il semble se rapprocher du PSG. Et pour conclure ce dossier, Nasser Al-Khelaïfi devrait faire jouer ses relations.

Le PSG a placé un sérieux coup d'accélérateur sur son mercato. Ainsi, afin de compenser les départs plus que probables de Gonçalo Ramos vers l'AC Milan et de Lee Kang-In, proche de s'engager avec l'Atlético de Madrid, le club de la capitale a accéléré sur différents dossiers dont ceux qui mènent à Maghnes Akliouche (AS Monaco) et plus récemment Yan Diomandé (RB Leipzig). Priorité de Liverpool, l'ailier ivoirien, qui brille à la Coupe du monde 2026, a finalement choisi de rejoindre le PSG.

Al-Khelaïfi très proche du président du RB Leipzig Désormais, il va tout de même falloir convaincre le RB Leipzig de vendre son phénomène. Et c'est là que Nasser Al-Khelaïfi entre en scène. Selon les informations de L'EQUIPE, c'est bien le président du PSG qui gère les négociations financières pour les transferts et son excellente entente avec Oliver Mintzlaff, président du conseil de surveillance du RB Leipzig, pourrait faciliter les choses. Ce dernier siège en effet conseil d'administration de l'EFC (European Football Club), le syndicat dont Nasser Al-Khelaïfi est le président. Par conséquent, le dirigeant qatarien va essayer d'obtenir le meilleur prix possible pour Yan Diomandé alors que le PSG a décidé de ne plus surpayer les joueurs. Liverpool s'est vu refuser deux offres de plus de 100M€. Mais Nasser Al-Khelaïfi compte également s'appuyer sur la volonté du joueur afin de faire flancher le RB Leipzig.