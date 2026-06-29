⁠Yan Diomandé au PSG : Le transfert de l’été se précise ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Entre le PSG et Yan Diomandé, l’intérêt serait réciproque. À 19 ans, l’international ivoirien qui participe actuellement à la Coupe du monde en Amérique du Nord verrait d’un très bon œil son transfert dans la capitale. Selon vous, le dossier va-t-il aller au bout ? C’est notre sondage du jour !

Avec ses 13 buts et 10 passes décisives sous le maillot de Leipzig, Yan Diomandé sera l’un des joueurs à suivre sur le marché des transferts, encore très calme en raison de la Coupe du monde. L’attaquant de 19 ans fait justement partie des joueurs présents en Amérique du Nord pour l’événement et s’apprête à affronter la Norvège en seizièmes de finale ce mardi (19h, heure française). En attendant, les clubs élaborent leur stratégie.

Yan Diomandé se rapproche doucement du PSG Et du côté du PSG, la position est très claire. Comme l’a révélé RMC ce dimanche, le double champion d’Europe en titre est prêt à passer à l’action si Yan Diomandé lui accorde sa priorité. Et cela serait le cas si l’on en croit The Athletic, affirmant que l’ailier croyait au projet développé par Luis Campos et souhaitait évoluer sous les ordres de Luis Enrique, avec l’espoir de suivre les traces d’Ousmane Dembélé notamment en remportant de nombreux trophées, dont le Ballon d’Or. Le club de la capitale est à la recherche d’un ou deux éléments offensifs et lorgne l’Ivoirien, tout comme Liverpool, qui aurait déjà ouvert le dialogue avec Leipzig, qui réclamerait 130 millions d’euros. Visiblement, le PSG a pris les devants.