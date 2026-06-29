⁠Yan Diomandé au PSG : Le transfert de l’été se précise ?

Entre le PSG et Yan Diomandé, l’intérêt serait réciproque. À 19 ans, l’international ivoirien qui participe actuellement à la Coupe du monde en Amérique du Nord verrait d’un très bon œil son transfert dans la capitale. Selon vous, le dossier va-t-il aller au bout ? C’est notre sondage du jour !
Avec ses 13 buts et 10 passes décisives sous le maillot de Leipzig, Yan Diomandé sera l’un des joueurs à suivre sur le marché des transferts, encore très calme en raison de la Coupe du monde. L’attaquant de 19 ans fait justement partie des joueurs présents en Amérique du Nord pour l’événement et s’apprête à affronter la Norvège en seizièmes de finale ce mardi (19h, heure française). En attendant, les clubs élaborent leur stratégie.
Yan Diomandé se rapproche doucement du PSG
Et du côté du PSG, la position est très claire. Comme l’a révélé RMC ce dimanche, le double champion d’Europe en titre est prêt à passer à l’action si Yan Diomandé lui accorde sa priorité. Et cela serait le cas si l’on en croit The Athletic, affirmant que l’ailier croyait au projet développé par Luis Campos et souhaitait évoluer sous les ordres de Luis Enrique, avec l’espoir de suivre les traces d’Ousmane Dembélé notamment en remportant de nombreux trophées, dont le Ballon d’Or. Le club de la capitale est à la recherche d’un ou deux éléments offensifs et lorgne l’Ivoirien, tout comme Liverpool, qui aurait déjà ouvert le dialogue avec Leipzig, qui réclamerait 130 millions d’euros. Visiblement, le PSG a pris les devants.
« J’aime le PSG depuis petit »
Jusqu’à présent, Yan Diomandé, sous contrat jusqu’en 2030, laisse planer le doute quant à son avenir. « Je ne sais pas (ce qu’il fera comme choix). Je ne pense pas à mon avenir après la Coupe du monde, a-t-il encore affirmé après la qualification de la Côte d’Ivoire pour les seizièmes de finale. J’essaie de concentrer toute mon énergie sur la Coupe du monde et de voir ce qui se passera ensuite, mais je ne peux rien dire à ce sujet ». Avant le début de la compétition, l’Ivoirien avait envoyé un appel du pied au PSG qui n’était pas passé inaperçu : « J’aime le PSG depuis petit. Je crois que mon père était supporter du PSG. Mais je ne me projette pas sur l’avenir, je reste concentré sur la Coupe du Monde. On verra ce qu’il va se passer par la suite ».
Alors selon vous, Yan Diomandé va-t-il signer au PSG cet été ? À vos votes !