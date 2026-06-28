Transfert à 100M€ : Le PSG a fixé ses conditions !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG pourrait chercher à recruter un nouvel attaquant. Alors que Gonçalo Ramos va rejoindre l’AC Milan, le club parisien pourrait signer le jeune Eli Kroupi (20 ans), qui souhaite rallier Paris. Cependant, les dirigeants franciliens n’entreront pas dans une surenchère pour le Français, déjà estimé à 100M€ par Bournemouth.

Le PSG ne devrait pas tarder à enclencher ses grandes manœuvres sur le mercato. Le club parisien s’apprête à vendre Gonçalo Ramos pour un montant d’environ 70M€ du côté de l’AC Milan, et pourrait donc chercher à recruter un nouvel attaquant. Depuis plusieurs semaines, le nom d’Eli Kroupi revient avec insistance pour Paris. Auteur d’une très belle première saison en Premier League, l’attaquant de 20 ans serait estimé à 100M€ par Bournemouth selon certains échos.

Le PSG ne jouera pas aux enchères pour Eli Kroupi A en croire les dernières indiscrétions de Paris Team, Eli Kroupi lui, aimerait rejoindre le PSG cet été. Disposant de nombreux prétendants concernant son avenir, le jeune Français aurait fait du double champion d’Europe en titre sa destination favorite, et aurait même donné son accord selon le média. Cependant, alors que Bournemouth risque de se montrer dur en affaires, Paris Team indique que le PSG ne jouera pas au jeu de la surenchère, et ne surpayera aucun joueur cet été.