Mercato - PSG : Voilà le prix à payer pour une sensation de la Coupe du monde 2026 !

Pierrick Levallet

Le PSG a l’intention de se montrer actif sur le mercato cet été. Le club de la capitale souhaite régénérer l’effectif de Luis Enrique, et a ainsi coché le nom de Yan Diomandé sur sa liste. Les dirigeants parisiens auraient d’ailleurs déjà été avertis du prix réclamé pour le transfert de l’international ivoirien, qui fait sensation dans cette Coupe du monde 2026.

Après son second sacre consécutif en Ligue des champions, le PSG a prévu de se montrer plutôt actif sur le mercato. Le club de la capitale souhaite offrir de nouvelles options à Luis Enrique pour régénérer son effectif. Plusieurs noms ont ainsi été évoqués ces dernières semaines, dont celui de Yan Diomandé. L’ailier de 19 ans fait sensation avec la Côte d’Ivoire à la Coupe du monde 2026. Le RB Leipzig aurait d’ailleurs déjà fixé son prix pour l’international ivoirien, et ne compterait pas vraiment bouger de ses positions.

Le RB Leipzig ne bouge pas de ses positions pour Yan Diomandé D’après les informations de SPORT, les pensionnaires de la Bundesliga n’envisageront aucune offre inférieure à 100M€ pour Yan Diomandé. Le RB Leipzig souhaite le conserver une saison de plus et ne bradera ainsi pas sa pépite. Le PSG serait toutefois loin d’être seul sur ce dossier. Hormis Liverpool, le Real Madrid pourrait également se positionner si jamais un transfert de Michael Olise est impossible cet été. Les doubles champions d’Europe devront ainsi se méfier des Merengue pour le joueur de 19 ans.