«Je suis comme un dingue» : Le mercato du PSG fait halluciner Walid Acherchour !

Pierrick Levallet

Le mercato du PSG promet d’être animé cet été. Le club de la capitale entendrait régénérer l’effectif de Luis Enrique pour la saison prochaine et aurait ainsi activé plusieurs pistes sur le marché des transferts. Les noms de Maghnes Akliouche et Eli Junior Kroupi ont ainsi été évoqués. Et il n’en fallait pas plus pour faire halluciner un certain Walid Acherchour.

Après son second sacre consécutif en Ligue des champions, le PSG a visiblement prévu un mercato assez animé cet été. Le club de la capitale souhaite offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique pour la saison prochaine afin de régénérer l’effectif. Plusieurs pistes ont alors été évoquées ces dernières semaines. Les noms de Maghnes Akliouche et d’Eli Junior Kroupi sont notamment revenus. Et il n’en fallait pas plus pour enthousiasmer Walid Acherchour.

«Je suis sur les fesses» « Qu’est-ce qu’il se passe au PSG ? Ils vont vendre Kang-In Lee à l’Atlético de Madrid pour 40 ou 50 minimum je pense. Ils vont vendre Gonçalo Ramos 80M€. Et donc, ils vont prendre Akliouche et un attaquant type Eli Junior Kroupi ou Yan Diomandé. Gonçalo Ramos, c’est très bien vendu ! Derrière, tu vas prendre un chèque énorme pour aller chercher Eli Junior Kroupi ou Yan Diomandé » a d’abord lancé le chroniqueur de l’After Foot sur sa chaîne Twitch Chez Wawa.