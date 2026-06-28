Transfert de Maghnes Akliouche : C’est déjà validé au PSG !

Pierrick Levallet

Le PSG risque très certainement de vivre un été animé sur le mercato. Le club de la capitale a activé plusieurs pistes pour régénérer l’effectif de Luis Enrique, dont celle menant à Maghnes Akliouche. Les dirigeants parisiens semblent d’ailleurs avoir déjà validé le profil du joueur de l’AS Monaco, qui dispute actuellement la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France.

Le PSG a visiblement prévu un été mouvementé sur le mercato. Malgré le second sacre consécutif en Ligue des champions, le club de la capitale souhaite régénérer l’effectif de Luis Enrique pour la saison prochaine. De nombreux noms ont donc été évoqués ces dernières semaines, dont celui de Maghnes Akliouche. Alors qu’il dispute actuellement la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France, le joueur de l’AS Monaco fait l’objet de nombreuses rumeurs au sujet de son avenir. Chez les Rouge-et-Bleu, on semble en tout cas déjà séduit par son profil.

«Les discussions avancent entre le clan Akliouche et le PSG» « Ce que je comprends, c’est qu’il y a de l’optimisme du côté du PSG pour boucler le transfert de Maghnes Akliouche. L’information est venue de nulle part : le PSG met tout sur Maghnes Akliouche. Le PSG mène la course pour anticiper les clubs de Premier League. Ce que je peux dire, c’est que les discussions avancent entre son clan et le PSG sur les termes du contrat » a d’abord expliqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.