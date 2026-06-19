Transfert au PSG : Maghnes Akliouche lâche une réponse en pleine Coupe du Monde !

Alexis Brunet

Alors qu’il évolue à l’AS Monaco depuis 2018, Maghnes Akliouche va bientôt connaître un nouveau club. En effet, le milieu offensif a annoncé il y a quelques jours qu’il allait quitter l’ASM, mais il pourrait bien rester en Ligue 1. Le PSG s’intéresserait particulièrement au profil de l’international français, qui a d’ailleurs parlé du club de la capitale ce jeudi alors qu’il dispute actuellement la Coupe du monde.

Après avoir remporté une deuxième Ligue des champions de suite, le PSG compte bien viser le triplé et pour cela il va devoir se renforcer sur le marché des transferts. Le club de la capitale cherche notamment à se renforcer en attaque et ainsi remplacer certains joueurs qui iront voir ailleurs comme Kang-in Lee, Gonçalo Ramos ou bien Bradley Barcola possiblement.

Akliouche va quitter l’AS Monaco Comme il en a l’habitude depuis un moment déjà, le PSG prospecte du côté de la Ligue 1 pour se renforcer. Selon plusieurs sources, le club de la capitale aurait des vues sur Maghnes Akliouche, l’international français de 24 ans de l’AS Monaco. Cela tombe bien, ce dernier a révélé lors d’un entretien accordé à Nice-Matin il y a quelques jours qu’il s’apprêtait à quitter l’ASM. « Si la prochaine étape sera un transfert cet été ? Oui mais franchement, je reste vraiment focus sur cette Coupe du monde. Je sais que tout peut se passer, y compris pendant la compétition. C’est une grosse fenêtre d’exposition, mais je reste concentré sur les objectifs de l’équipe nationale. Je ne veux pas manquer de respect à mon club non plus en parlant de mercato maintenant. Il y a d’autres choses à gérer. »