Transfert de Michael Olise : Cette offre à 220M€ va écoeurer le PSG ?

Cette saison, Michael Olise fait assurément partie des meilleurs joueurs du monde, lui qui brille au Bayern Munich. Cela n’a pas échappé au PSG qui chercherait à lui mettre la main dessus, mais le Real Madrid serait lui aussi intéressé. La Casa Blanca pourrait d’ailleurs proposer pas moins de 220M€ pour écoeurer Paris et s’offrir l’international français.
Mardi soir, l’équipe de France a fait son entrée dans cette Coupe du monde face au Sénégal (3-1) et Kylian Mbappé a particulièrement brillé. Après une première période compliquée, le capitaine des Bleus a rectifié la mire et il a inscrit un doublé. Toutefois, il n’a pas été élu homme du match, cet honneur est revenu à Michael Olise, auteur notamment d’une passe décisive pour le buteur du Real Madrid.
Michael Olise est dans le viseur du PSG
Michael Olise a réalisé une très belle performance face au Sénégal et il est donc dans la lancée de sa très belle saison avec le Bayern Munich. L’ailier français a brillé avec le champion d’Allemagne et cela n’a pas échappé au PSG. D’après les informations de L’Équipe du soir, le club de la capitale souhaiterait l’ajouter à son secteur offensif et il serait prêt à débourser une grosse somme pour boucler l’opération. Le double champion d’Europe pourrait donc s’offrir un nouvel international français pour son attaque après Barcola, Dembélé et Doué.
Le Real Madrid pourrait proposer 220M€ pour s’offrir Olise
Le PSG va donc tenter sa chance pour s’offrir Michael Olise, mais il va devoir faire face à la concurrence du Real Madrid. Le géant espagnol aurait également coché le nom du Français pour renforcer son attaque et il serait prêt à faire des folies pour lui. Selon Marca, la direction madrilène pourrait offrir jusqu’à 220M€ au Bayern Munich pour racheter les trois dernières années de contrat du joueur de 24 ans. Reste à voir si les Bavarois accepteront de céder à ce prix-là, car pour le moment leur plan était plutôt de conserver Michael Olise.