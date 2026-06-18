Transfert de Michael Olise : Cette offre à 220M€ va écoeurer le PSG ?

Alexis Brunet

Cette saison, Michael Olise fait assurément partie des meilleurs joueurs du monde, lui qui brille au Bayern Munich. Cela n’a pas échappé au PSG qui chercherait à lui mettre la main dessus, mais le Real Madrid serait lui aussi intéressé. La Casa Blanca pourrait d’ailleurs proposer pas moins de 220M€ pour écoeurer Paris et s’offrir l’international français.

Mardi soir, l’équipe de France a fait son entrée dans cette Coupe du monde face au Sénégal (3-1) et Kylian Mbappé a particulièrement brillé. Après une première période compliquée, le capitaine des Bleus a rectifié la mire et il a inscrit un doublé. Toutefois, il n’a pas été élu homme du match, cet honneur est revenu à Michael Olise, auteur notamment d’une passe décisive pour le buteur du Real Madrid.

Michael Olise est dans le viseur du PSG Michael Olise a réalisé une très belle performance face au Sénégal et il est donc dans la lancée de sa très belle saison avec le Bayern Munich. L’ailier français a brillé avec le champion d’Allemagne et cela n’a pas échappé au PSG. D’après les informations de L’Équipe du soir, le club de la capitale souhaiterait l’ajouter à son secteur offensif et il serait prêt à débourser une grosse somme pour boucler l’opération. Le double champion d’Europe pourrait donc s’offrir un nouvel international français pour son attaque après Barcola, Dembélé et Doué.