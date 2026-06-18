Départ du PSG : Gonçalo Ramos est attendu de pied ferme à l’étranger !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il y a du mouvement sur les bancs de touche dans les grands clubs européens cet été. José Mourinho a récupéré les rênes de l’effectif du Real Madrid. Son compatriote portugais Ruben Amorim a retrouvé chaussure à son pied du côté de l’AC Milan quelques mois après avoir été démis de ses fonctions d’entraîneur de Manchester United. Et pour ce qui relève de l’avant-centre qu’il veut à la pointe de son attaque, son choix est fait et se nomme Gonçalo Ramos selon la presse italienne.

C’est Luis Enrique en personne qui en a fait le teasing le 30 mai dernier au micro de TNT Sports. Après le nouveau sacre du PSG en Ligue des champions face à Arsenal (1-1 puis 4-3 aux tirs au but), l’entraîneur espagnol annonçait que des changements pourraient être opérés au sein de l’effectif parisien. Dans le sens des arrivées, les noms de Julian Alvarez et de Yan Diomandé reviennent avec insistance ces derniers temps. Et au rayon des départs, Kang-in Lee et Gonçalo Ramos semblent être les plus indiqués. Le Sud-Coréen a la cote en Espagne avec l’Atletico de Madrid et le FC Barcelone intéressés par son profil. En ce qui concerne Ramos, c’est de l’autre côté des Alpes qu’il serait attendu.

Ruben Amorim a tranché pour son nouvel attaquant à Milan : Gonçalo Ramos Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, Gonçalo Ramos ferait craquer son compatriote Ruben Amorim nommé entraîneur de l’AC Milan cette semaine. L’ex-coach de Manchester United et du Sporting Portugal a bien connu Ramos à Lisbonne lorsque ce dernier défendait les couleurs du rival de Benfica. Pour son projet sportif chez les Rossoneri, Amorim souhaiterait compter en ses rangs l’international portugais qui ne bénéficie pas d’un temps de jeu conséquent au Paris Saint-Germain où le Ballon d’or Ousmane Dembélé est le titulaire indiscutable.