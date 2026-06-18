Mercato - Le PSG ou Liverpool : Un gros transfert bouclé pendant la Coupe du monde ?

Après son excellente saison avec Leipzig, Yan Diomandé (19 ans) figure dans les petits papiers du Paris Saint-Germain et de Liverpool. Si de nombreux dossiers du mercato sont mis en suspens le temps de la Coupe du monde, l’avenir de l’Ivoirien pourrait, lui, être réglé prochainement…
Engagé à la Coupe du monde avec la Côte d’Ivoire, Yan Diomandé continue d’animer l’actualité du mercato. Le PSG et Liverpool s’intéressent de près à l’ailier de Leipzig, auteur de 13 buts et 10 passes décisives avec son club cette saison. « Je ne sais pas, moi je suis un joueur du RB Leipzig, mais pourquoi pas ? Après, mes agents s’en occupent, et moi je suis plus concentré sur ma Coupe du Monde, c’est le plus important, c’est tous les quatre ans. Donc je profite au maximum et après le reste, on verra... », confiait le principal intéressé en zone mixte après l’entrée en lice réussie des siens face à l’Équateur (1-0) à Philadelphie.
Le transfert de Yan Diomandé réglé pendant le Mondial ?
En coulisses, les agents de Yan Diomandé se montrent en effet actifs et les tractations se poursuivent avec Liverpool, bien décidé à mettre la main sur le joueur de 19 ans malgré la concurrence toujours sérieuse du PSG. Selon Talksport, le dossier pourrait même se régler durant le Mondial en Amérique du Nord. L’agitation autour de Diomandé ne risque pas de retomber dans les prochains jours.
« Je pense qu’il est d’abord très concentré sur le Mondial »
« Quand on était en France pour la préparation, les journalistes me disaient qu’il allait signer au PSG. J’arrive maintenant aux États-Unis et on me dit qu’il va signer à Liverpool. On verra, je pense qu’il est d’abord très concentré sur le Mondial et après il prendra la meilleure décision pour sa carrière », déclarait quant à lui le sélectionneur ivoirien Emerse Faé après la victoire contre l’Équateur.