Mohamed Henni se lâche sur les transferts de l’OM, «ça fait un mois que j’ai l’info»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En plus du président, du directeur du football et de l'entraîneur, d'autres changements vont être opérés à l'Olympique de Marseille. Et plus particulièrement dans le vestiaire. Outre Mason Greenwood plus que jamais sur le départ, Igor Paixao et Pierre-Emile Hojbjerg seraient eux aussi susceptibles d'aller voir ailleurs d'après Mohamed Henni.

Vidéaste réputé de Marseille qui a su acquérir une notoriété dans la communauté de l'OM au fil des années pour son amour du club et ses missions de supporters des clubs affrontant le PSG en Ligue des champions entre autres, Mohamed Henni reste avant tout un amoureux de l'Olympique de Marseille. Présent pour commenter les matchs de Coupe du monde France-Sénégal (3-1) et Argentine-Algérie (3-0) pour Winamax mardi soir, la personnalité d'internet a fait un gros point mercato sur l'intersaison de l'OM.

«Greenwood à 100% il part» Pour commencer, Mason Greenwood va bel et bien s'en aller très prochainement comme la tendance le laisse entendre dans les médias. « Ce que je pense du mercato de l’OM ? Balerdi il reste, Medina il reste. Greenwood à 100% il part. Pour la première fois je ne mens pas, vraiment. Cela fait un mois que j’ai l’info et je ne l’avais jamais dit, ce sont des gens au cœur de l’OM qui me l’ont dit ».