Coupe du monde 2026 : Un ancien joueur de l’OM entendu par la police pour une affaire de paris truqués

Alexis Brunet

Après une bonne seconde partie de saison avec l’OGC Nice, Elye Wahi a été appelé par la Côte d’Ivoire pour participer à la Coupe du monde 2026. En parallèle de cela, l’ancien joueur de l’OM a été entendu par la police française au sujet d’une potentielle affaire de paris truqués. Il aurait fait exprès de prendre un carton jaune lors du match opposant Nice à Metz le 17 mai dernier.

Le 15 juin dernier, la Côte d’Ivoire faisait son entrée dans la Coupe du monde et affrontait l’Équateur. Les Éléphants s’étaient alors imposés 1-0 face aux coéquipiers de Willian Pacho grâce à un but d’Amad Diallo. Titulaire en attaque, Elye Wahi n’avait pas réussi à trouver la faille, lui qui sortait d’une bonne seconde partie de saison avec l’OGC Nice. L’ancien joueur de l’OM était peut-être perturbé par une enquête policière le visant.

Elye Wahi impliqué dans une affaire de paris truqués ? Comme le révèle le média The Athletic ce mercredi, Elye Wahi serait au cœur d’une possible affaire de paris truqués. Plus précisément, il aurait été arrêté pour suspicion d'infractions liées à des arrangements de matchs moins de deux semaines avant la Coupe du monde par la police française. L’attaquant de l’OGC Nice aurait fait exprès de prendre un carton jaune lors de la rencontre face à Metz le 17 mai dernier car, au préalable, des mises de plusieurs milliers d'euros à travers le monde ont été enregistrées à ce sujet.