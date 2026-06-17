Équipe de France : «C’est un futur Ballon d’Or», Michael Olise fait halluciner un champion du monde 1998 !

Alexis Brunet

Pour son entrée dans la Coupe du monde 2026, l’équipe de France est venue à bout du Sénégal sur le score de 3-1. Si Kylian Mbappé (doublé) et Bradley Barcola ont été les buteurs du côté des Bleus, Michael Olise a lui aussi rendu une belle copie et il a d’ailleurs été élu homme du match. Une nouvelle bonne performance du joueur du Bayern Munich qui pourrait bien mettre la main sur le prochain Ballon d’or à en croire Patrick Vieira.

L’équipe de France ne s’est pas loupée. Mardi soir, les Bleus affrontaient le Sénégal pour leur premier match dans cette Coupe du monde 2026 et ils se sont imposés 3-1 grâce à un doublé de Kylian Mbappé et une réalisation de Bradley Barcola. Le jeune attaquant du PSG, Ibrahim Mbaye, avait lui réduit le score pour les Lions de la Teranga.

Olise impressionne Patrick Vieira Même s’il n’a pas marqué, Michael Olise s’est montré décisif en signant une passe décisive pour Kylian Mbappé. L’attaquant du Bayern Munich a livré une belle prestation, ce qui lui a permis d’être élu homme du match. Après la rencontre, Patrick Vieira s’est particulièrement enflammé pour le joueur qu’il a entraîné par le passé du côté de Crystal Palace. « On avait Michel Platini, on avait Zinédine Zidane, on a maintenant Michael Olise. C'est un futur Ballon d'Or. Il a tous les atouts pour briller sur la scène internationale. Il a une excellente vision du jeu, sa façon de se retourner face au jeu et la qualité de sa passe à Kylian Mbappé étaient vraiment exceptionnelles. C'est un numéro dix volontaire. Il fait tout pour mettre les attaquants dans les meilleures conditions pour marquer », a déclaré le champion du monde 1998 sur le plateau d'ITV Football.