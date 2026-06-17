Lionel Messi, puissance 3. Dès son premier match de cette Coupe du monde 2026, le capitaine de l’équipe championne en titre a déjà marqué trois buts face à l’Algérie dans la nuit de mardi à mercredi (3-0). Cependant, seulement l’un d’entre eux aurait dû être validé puisqu’à la 32ème minute, Messi a échappé à une expulsion à la suite d’un geste dangereux sur Aïssa Mandi, non sanctionné...
Quelques heures après le doublé de Kylian Mbappé en Coupe du monde face au Sénégal (3-1) qui lui permettait de passer devant lui au classement général de l’histoire du Mondial, Lionel Messi disputait sa première rencontre de la compétition avec l’Argentine. L’équipe championne du monde se mesurait à l’Algérie dans la nuit de mardi à mercredi. Pour son entrée en lice, l’octuple Ballon d’or n’a pas fait dans la dentelle en signant un triplé. Une prestation lui permettant d’égaler le total du recordman de buts qu’est Miroslav Klose avec ses 16 réalisations.
«C'est un carton rouge à 100% pour Lionel Messi»
Cependant, à l’heure de jeu lorsque l’Argentine menait au score par un but, Lionel Messi aurait dû être renvoyé au vestiaire pour une semelle dangereuse sur le mollet d’Aïssa Mandi. Une décision arbitrale scandaleuse du point de vue d’Alejandro Moreno, ex-international vénézuélien, qui a pesté sur le plateau d’ESPN. « C'est un carton rouge à 100% pour Lionel Messi. Il aurait dû le recevoir. Mais ce qui est le plus inquiétant - ce qui rejoint la sensation selon laquelle les grands joueurs sont bien traités - c'est que lorsqu'il a failli marquer son triplé mais que Zidane a fait un arrêt, un plan a montré Gianni Infantino (président de la FIFA, NDLR) en tribunes sourire genre: 'oh mince, c'était proche'. Eh oui, ça joue sur ce genre de narration: ces gars sont traités différemment ».
«Quelqu'un doit regarder ça mais pourquoi Szymon Marciniak n'a pas été appelé ?»
« Si tu vois l'action en direct, ça ressemble à un mauvais geste, puis tu regardes le ralenti qui confirme que c'est un mauvais geste. Quelqu'un doit regarder ça mais pourquoi Szymon Marciniak n'a pas été appelé ? Ça aurait dû être un carton rouge pour Messi. Même si j'aime beaucoup Messi, c'était un mauvais geste et quand tu attrapes le mollet d'un adversaire du dessous du genou vers la cheville, ça doit être un carton rouge », a regretté Alejandro Moreno sur les antennes du média. Un incident non sanctionné qui fait jaser sur les réseaux sociaux et dans la presse depuis ce mercredi matin.