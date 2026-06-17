Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Lionel Messi, puissance 3. Dès son premier match de cette Coupe du monde 2026, le capitaine de l’équipe championne en titre a déjà marqué trois buts face à l’Algérie dans la nuit de mardi à mercredi (3-0). Cependant, seulement l’un d’entre eux aurait dû être validé puisqu’à la 32ème minute, Messi a échappé à une expulsion à la suite d’un geste dangereux sur Aïssa Mandi, non sanctionné...

Quelques heures après le doublé de Kylian Mbappé en Coupe du monde face au Sénégal (3-1) qui lui permettait de passer devant lui au classement général de l’histoire du Mondial, Lionel Messi disputait sa première rencontre de la compétition avec l’Argentine. L’équipe championne du monde se mesurait à l’Algérie dans la nuit de mardi à mercredi. Pour son entrée en lice, l’octuple Ballon d’or n’a pas fait dans la dentelle en signant un triplé. Une prestation lui permettant d’égaler le total du recordman de buts qu’est Miroslav Klose avec ses 16 réalisations.

«C'est un carton rouge à 100% pour Lionel Messi» Cependant, à l’heure de jeu lorsque l’Argentine menait au score par un but, Lionel Messi aurait dû être renvoyé au vestiaire pour une semelle dangereuse sur le mollet d’Aïssa Mandi. Une décision arbitrale scandaleuse du point de vue d’Alejandro Moreno, ex-international vénézuélien, qui a pesté sur le plateau d’ESPN. « C'est un carton rouge à 100% pour Lionel Messi. Il aurait dû le recevoir. Mais ce qui est le plus inquiétant - ce qui rejoint la sensation selon laquelle les grands joueurs sont bien traités - c'est que lorsqu'il a failli marquer son triplé mais que Zidane a fait un arrêt, un plan a montré Gianni Infantino (président de la FIFA, NDLR) en tribunes sourire genre: 'oh mince, c'était proche'. Eh oui, ça joue sur ce genre de narration: ces gars sont traités différemment ».