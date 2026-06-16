Coupe du Monde 2026 - La Tunisie vire son coach en pleine compétition : Découvrez les quatre autres fois où c’est arrivé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Plus rien n’allait entre la sélection tunisienne et Sabri Lamouchi. Après une sortie de route dès la première affiche de Coupe du monde contre la Suède (5-1), la Fédération tunisienne de football a fait le choix de dire stop. Lamouchi sera remplacé par Hervé Renard en pleine compétition, ce qui n’était plus arrivé depuis 1998.

28 ans plus tard, la Fédération tunisienne de football a refait le coup. Lundi, quelques heures après la lourde défaite concédée contre la Suède lors de son entrée en lice en Coupe du monde (5-1), une décision XXL était prise. En effet, les dirigeants de la Fédération ont fait le choix de se séparer de Sabri Lamouchi au terme de cet échec dès le match d’ouverture des Aigles de Carthage dans ce Mondial 2026. Ce qui est un évènement très rare, mais pas inédit dans l’histoire de la Coupe du monde.

La Tunisie met fin à sa collaboration avec Lamouchi, une première pour un coach en Coupe du monde depuis 1998 Pour retrouver un sélectionneur limogé en pleine compétition, il faut remonter à l’édition de 1998. Ils étaient d’ailleurs trois à prendre la porte pendant le Mondial en France. Un autre sélectionneur de la Tunisie avait été viré après deux défaites de rang en phase de groupes : Henryk Kasperczak. Cha Bum-geun avait également pris la porte après avoir été battu par le Mexique et les Pays-Bas avec la Corée du sud. Même son de cloche pour Alberto Parreira à la tête de l’Arabie saoudite, remercié après deux matchs de poule dont une défaite contre l’équipe de France (4-0).