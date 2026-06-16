Du PSG au Real Madrid : «Je peux vivre, plus qu'en France», Kylian Mbappé se lâche

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A chaque coin de rue, quel que soit l'endroit, Kylian Mbappé était reconnu à Paris. C'est en effet le sentiment qu'il avait avant de prendre la décision de s'en aller vivre son rêve au Real Madrid en troquant la tunique du PSG pour celle des Merengue en 2024. Pour Le Parisien, le champion du monde a reconnu être plus à l'aise dans l'environnement madrilène.

De statut de jeune pépite prometteuse de l'AS Monaco à meilleur buteur de l'histoire du PSG en devenant champion du monde avec l'équipe de France pendant ce laps de temps, Kylian Mbappé a tout connu en 10 ans de carrière. Doté aujourd'hui de l'étiquette de superstar du football mondial sponsorisée par Nike et en partenariat avec Dior, Oakley, Hublot, le capitaine de l'équipe de France a un quotidien plus que rythmé entre le Real Madrid, la sélection tricolore et les obligations marketing.

«Je suis au-delà de super célèbre, ma notoriété est hors norme» Kylian Mbappé est sur tous les terrains et sur tous les fronts, le mettant constamment sur le devant de la scène faisant ainsi accroître sa notoriété « hors norme » à ses yeux. « La notoriété… Disons que j’ai été assez tôt préparé à vivre une célébrité « normale », car mon entourage savait que j’allais sûrement devenir un très bon joueur de foot. Mais aujourd’hui, je suis au-delà de super célèbre, ma notoriété est hors norme. Et ça, tu n’y es jamais préparé. Il faut juste l’accepter et s’adapter. Mais je suis très content à Madrid. Je peux sortir, parfois être sans sécurité… Je peux vivre, plus qu’en France ! ».