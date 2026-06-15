PSG - Transfert de Barcola : Cet ancien joueur d’Arsenal n’en veut pas !

Alors qu’un départ du PSG semble être une possibilité cet été, Bradley Barcola est notamment annoncé dans le viseur d’Arsenal, ce qui n’emballe pas beaucoup Bacary Sagna. Interrogé sur le mercato des Gunners et la possibilité de voir l’international français venir renforcer leur couloir gauche, il a estimé que le club n’avait pas besoin de recruter à ce poste.
Trois ans après son arrivée en provenance de l’OL contre 50M€, Bradley Barcola va-t-il quitter le PSG lors de ce mercato estival ? S’il est un joueur important de Luis Enrique, l’ailier âgé de 23 ans doit se contenter d’un rôle de joker de luxe sous les ordres du technicien espagnol et a des prétendants pour le moins intéressant, à l’instar du dernier finaliste de la Ligue des champions : Arsenal.
« Je ne pense pas qu’il soit nécessaire de recruter de nouveaux joueurs »
Dans un entretien accordé à Vegas Insider, Bacary Sagna a justement été interrogé sur la possiiblité de voir Bradley Barcola rejoindre son ancien club, pour lequel il a joué entre 2007 et 2014. « Je suis satisfait de Trossard et de Martinelli. N’oublions pas que Martinelli a 24 ans. Il est encore très jeune et il va continuer à progresser, la présence de Trossard devant lui va créer une saine concurrence. Trossard aussi, il a marqué des buts décisifs. Je trouve qu’il a été très bon et qu’il a eu un impact majeur. Je ne vois pas la nécessité de recruter quelqu’un d’autre. Honnêtement, vu l’état actuel de l’équipe, je ne pense pas qu’il soit nécessaire de recruter de nouveaux joueurs », a déclaré l’ancien international français (65 sélections).
Liverpool également très intéressé par Barcola
Comme indiqué par Le 10 Sport, Arsenal n’est pas le seul anglais sur la piste de Bradley Barcola, puisque Liverpool est également très intéressé. Au PSG, la porte semble en tout cas ouverte pour le joueur formé à l’OL. « Sur Barcola, il y a plusieurs des meilleurs clubs du monde. Arsenal, Liverpool est intéressé - mais tout dépendra de ce qui arrive avec Diomandé. Je comprends que Barcola pourrait quitter le PSG cet été. Barcola, Chevalier et Kang-In Lee pourraient partir du PSG cet été. S’ils recrutent un attaquant, Akliouche ou Diomandé, il y a une chance que le PSG laisse Barcola partir », a déclaré le journaliste Fabrizio Romano dans une vidéo diffusée sur sda chaîne YouTube.