PSG - Transfert de Barcola : Cet ancien joueur d’Arsenal n’en veut pas !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’un départ du PSG semble être une possibilité cet été, Bradley Barcola est notamment annoncé dans le viseur d’Arsenal, ce qui n’emballe pas beaucoup Bacary Sagna. Interrogé sur le mercato des Gunners et la possibilité de voir l’international français venir renforcer leur couloir gauche, il a estimé que le club n’avait pas besoin de recruter à ce poste.

Trois ans après son arrivée en provenance de l’OL contre 50M€, Bradley Barcola va-t-il quitter le PSG lors de ce mercato estival ? S’il est un joueur important de Luis Enrique, l’ailier âgé de 23 ans doit se contenter d’un rôle de joker de luxe sous les ordres du technicien espagnol et a des prétendants pour le moins intéressant, à l’instar du dernier finaliste de la Ligue des champions : Arsenal.

« Je ne pense pas qu’il soit nécessaire de recruter de nouveaux joueurs » Dans un entretien accordé à Vegas Insider, Bacary Sagna a justement été interrogé sur la possiiblité de voir Bradley Barcola rejoindre son ancien club, pour lequel il a joué entre 2007 et 2014. « Je suis satisfait de Trossard et de Martinelli. N’oublions pas que Martinelli a 24 ans. Il est encore très jeune et il va continuer à progresser, la présence de Trossard devant lui va créer une saine concurrence. Trossard aussi, il a marqué des buts décisifs. Je trouve qu’il a été très bon et qu’il a eu un impact majeur. Je ne vois pas la nécessité de recruter quelqu’un d’autre. Honnêtement, vu l’état actuel de l’équipe, je ne pense pas qu’il soit nécessaire de recruter de nouveaux joueurs », a déclaré l’ancien international français (65 sélections).