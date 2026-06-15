Barcola va peut-être s’en aller : Le PSG fixe une condition pour son transfert ?

Pierrick Levallet

L’avenir de Bradley Barcola au PSG se veut plutôt incertain. S’il reste un joueur important de Luis Enrique, l’ailier de 23 ans n’est toutefois pas opposé à l’idée d’un départ cet été. L’international français n’est notamment pas insensible à l’intérêt de Liverpool. Le PSG aurait toutefois fixé une condition pour laisser filer l’ancien de l’OL lors de ce mercato estival.

Du côté du PSG, le mercato s’annonce assez mouvementé. Le club de la capitale entendrait régénérer l’effectif de Luis Enrique suite au second sacre consécutif en Ligue des champions. Mais certains joueurs pourraient quitter le navire cet été. Bradley Barcola n’est par exemple pas insensible à l’intérêt que Liverpool lui porte et qu'il n'était ainsi pas spécialement opposé à un départ comme Le10Sport.com a pu vous le révéler en exclusivité. Les pensionnaires de la Ligue 1 auraient toutefois fixé une condition pour laisser l’international français filer.

«Il y a une chance que le PSG laisse Barcola partir» « Sur Barcola, il y a plusieurs des meilleurs clubs du monde. Arsenal, Liverpool est intéressé - mais tout dépendra de ce qui arrive avec Diomandé. Je comprends que Barcola pourrait quitter le PSG cet été. Barcola, Chevalier et Kang-In Lee pourraient partir du PSG cet été. S’ils recrutent un attaquant, Akliouche ou Diomandé, il y a une chance que le PSG laisse Barcola partir » a confié Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.