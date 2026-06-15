Transfert de Mason Greenwood : Une décision radicale de l'OM dans ce feuilleton ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après deux saisons réussies sur le plan individuel à l’OM, Mason Greenwood devrait quitter le club phocéen cet été. L’AS Rome est notamment intéressée par la venue de l’Anglais, et s’apprête à formuler une offre à hauteur de 40M€. Cependant, le club marseillais ne devrait pas y donner suite. Explications.

Le mercato estival s’annonce animé du côté de l’OM. Le club phocéen a décidé de modifier une grosse partie de sa direction à l’issue de cette saison 2025-2026. Stéphane Richard est le nouveau président du club marseillais, tandis que Grégory Lorenzi occupe désormais le poste de directeur sportif. Et clairement, ce dernier va devoir se charger de l’épineux dossier Mason Greenwood. Après deux saisons à l’OM, le joueur de 24 ans devrait changer d’air cet été.

L’OM va refuser une offre de l’AS Rome ? Au cours des dernières semaines, certains clubs ont affiché leur intérêt pour Mason Greenwood. Mais à ce jour, c’est bien l’AS Rome qui se montre la plus envieuse de conclure ce dossier. Comme le révèle le Corriere Dello Sport ce lundi, la Roma s’apprête à formuler une première offre à l’OM pour le numéro 10. Mais si la direction marseillaise attendrait au moins 50M€ pour son joueur, le club italien va proposer un prêt payant de 5M€ assortis d’une option d’achat obligatoire de 25M€, et de 10M€ de bonus. Un total de 40M€ qui ne conviendrait pas à l’OM qui risque de refuser cette proposition.