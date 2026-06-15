Mercato - PSG : Des clubs sont passés à l’action pour Ousmane Dembélé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre le PSG et Ousmane Dembélé, le courant passe très bien depuis le début de leur collaboration à l’été 2023. Deux Ligues des champions, la Supercoupe d’Europe, la Coupe intercontinentale et bien d’autres trophées glanés par le Ballon d’or 2025 dans la capitale. Une relation qui risque de ne pas changer malgré les intérêts émergents à l’étranger. Explications.

Le Paris Saint-Germain l’a fait. Le back-to-back si difficile à réaliser en Ligue des champions. C’est bien simple, seul le Real Madrid y est parvenu au XXIème siècle avec un three-peat entre 2016 et 2018. Une performance qu’Ousmane Dembélé veut égaler. Le 31 mai dernier, lors des célébrations de la Ligue des champions au Champ de Mars face aux supporters parisiens, le Ballon d’or 2025 a donné rendez-vous aux fans du club l’année prochaine pour « la troisième » C1 de l’histoire du PSG.

Ousmane Dembélé fait des envieux sur le marché des transferts Une détermination à solidifier l’héritage de cette équipe de Luis Enrique dans l’histoire du PSG et de la Ligue des champions. Et ce, quelle que soit sa situation contractuelle. Le projet d’Ousmane Dembélé est donc simple et son contrat courant jusqu’en juin 2028 seulement ne devrait pas l’en empêcher. Selon RMC Sport, les discussions avec le PSG devraient reprendre une fois la Coupe du monde terminée. En parallèle, alors que les échanges s’éternisent depuis des mois, des formations intéressées par le profil du Ballon d’or 2025 seraient venues à la pêche aux renseignements auprès de son entourage, sans succès.