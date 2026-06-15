PSG - Barcola sur le départ : Un joueur de l’équipe de France pour le remplacer ?

Pierrick Levallet

Le mercato devrait être assez animé du côté du PSG cet été. Le club de la capitale devrait chercher à régénérer l’effectif de Luis Enrique après le second sacre consécutif en Ligue des champions. Mais les dirigeants parisiens se pencheraient également sur le cas de la succession de Bradley Barcola. Un joueur de l’équipe de France serait notamment ciblé pour le remplacer : Maghnes Akliouche.

Après son second sacre en Ligue des champions, le PSG a visiblement prévu un mercato animé. La formation parisienne aurait l’intention de régénérer l’effectif de Luis Enrique cet été. Mais le cas de Bradley Barcola fait également parler. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que l’international français n’était pas insensible à l’intérêt de Liverpool et qu’il n’excluait donc pas un départ. Et dans cette optique, les Rouge-et-Bleu sembleraient cibler un autre joueur de l’équipe de France pour le remplacer.

«Akliouche est un des noms sur leur liste» « Je comprends que Akliouche pourrait vraiment quitter Monaco cet été. Le PSG est intéressé, c’est vrai. Le PSG aime le joueur, et il est un des noms évoqués pour cet été, surtout si Barcola s’en va. Il ne faut pas oublier Yan Diomandé, mais Akliouche est un des noms sur leur liste. Il n’y a pas que le PSG, des clubs de Premier League sont aussi intéressés par Maghnes Akliouche » a ainsi expliqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.