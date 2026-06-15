«Ça m'a séduit» : Un grand nom recale le PSG... à cause de sa femme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lors de l'été 2024, le PSG a réalisé un mercato historique qui aurait pu l'être encore plus. Et pour cause, Joshua Kimmich révèle avoir été très proche d'accepter l'offre de Luis Campos. Mais le milieu de terrain du Bayern Munich a finalement dit non afin de ne pas bouleverser son équilibre familial.

Le mercato estival du PSG en 2024 restera dans les annales comme l'un des plus impressionnants. Et pour cause, le club parisien a recruté Désiré Doué, Willian Pacho et Joao Neves, trois joueurs qui se sont imposés comme des membres indispensables de l'équipe de Luis Enrique qui a enchaîné deux victoires de suite en Ligue des champions. Et pourtant, cela aurait pu être encore plus fort. En effet, le PSG a également voulu recruter Joshua Kimmich dont le profil correspond parfaitement à ce qu'attend l'entraîneur espagnole. Mais le joueur du Bayern Munich, qui semblait très intéressé, a préféré refuser après en avoir parlé avec sa femme.

Kimmich était tout proche du PSG « Avec Paris, j'avais affaire à un club qui s'est vraiment engagé. Un club que je n'avais d'ailleurs pas du tout envisagé au départ. Ils ont vraiment bien géré les choses et m'ont donné l'impression qu'ils voulaient vraiment m'avoir. Du coup, on ne peut s'empêcher d'y réfléchir. Ça m'a séduit. L’aspect financier était incroyable. Vraiment incroyable, je dois dire. Mais je ne voulais pas que ce soit le facteur décisif », confie-t-il dans un documentaire diffusé par la ZDF.