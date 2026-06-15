Officiel : Le Real Madrid offre une première recrue à José Mourinho !

Après José Mourinho, le Real Madrid qui est resté sous la présidence de Florentino Pérez grâce aux élections remportées le 7 juin dernier face à Enrique Riquelme, a communiqué le nom de la première recrue estivale de la Casa Blanca sous The Special One : Marc Cucurella. Une opération à 60M€ qui n’est que le commencement de cette refonte d’effectif concoctée par le Real Madrid.
Ce lundi, la Coupe du monde des champions d’Europe débute à Atlanta. L’Espagne y affrontera la Cap-Vert à 18h pour lancer ce Groupe H également composé de l’Arabie saoudite et de l’Uruguay. Marc Cucurella va disputer son premier Mondial avec La Roja. Une journée spéciale pour l’arrière gauche de Chelsea qui s’apprête à vivre l’expérience de la Coupe du monde le jour d’une annonce qui va changer sa carrière.
Marc Cucurella a signé au Real Madrid, c’est officiel
Après cinq saisons passées à Brighton et Chelsea en Premier League, Marc Cucurella va retrouver le championnat espagnol et son pays de naissance. Le FC Barcelone, son club formateur, Eibar, Getafe et maintenant le Real Madrid pour l’international espagnol. Le journaliste Fabrizio Romano a annoncé il y a quelques heures qu’un accord avait été trouvé entre les parties concernées pour que cette opération puisse voir le jour. Le journaliste italien a fait le teasing, le Real Madrid s’est chargé d’officialiser ce transfert ce lundi matin.
60M€ bonus compris
Les dirigeants de Chelsea ont accepté la proposition de leurs homologues du Real Madrid à 55M€ + 5M€ de bonus pour que Marc Cucurella devienne un joueur de José Mourinho. Officiellement, bien que Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté et Bernardo Silva semblent déjà s’être tous mis d’accord avec le Real Madrid, Cucurella est la première recrue estivale du club madrilène. Reste à savoir si, après avoir été réélu le 7 juin par les socios merengue, le président Florentino Pérez continuera de remodeler l’effectif de son nouvel entraîneur José Mourinho.