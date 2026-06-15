Officiel : Le Real Madrid offre une première recrue à José Mourinho !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Après José Mourinho, le Real Madrid qui est resté sous la présidence de Florentino Pérez grâce aux élections remportées le 7 juin dernier face à Enrique Riquelme, a communiqué le nom de la première recrue estivale de la Casa Blanca sous The Special One : Marc Cucurella. Une opération à 60M€ qui n’est que le commencement de cette refonte d’effectif concoctée par le Real Madrid.

Ce lundi, la Coupe du monde des champions d’Europe débute à Atlanta. L’Espagne y affrontera la Cap-Vert à 18h pour lancer ce Groupe H également composé de l’Arabie saoudite et de l’Uruguay. Marc Cucurella va disputer son premier Mondial avec La Roja. Une journée spéciale pour l’arrière gauche de Chelsea qui s’apprête à vivre l’expérience de la Coupe du monde le jour d’une annonce qui va changer sa carrière.

Marc Cucurella a signé au Real Madrid, c’est officiel Après cinq saisons passées à Brighton et Chelsea en Premier League, Marc Cucurella va retrouver le championnat espagnol et son pays de naissance. Le FC Barcelone, son club formateur, Eibar, Getafe et maintenant le Real Madrid pour l’international espagnol. Le journaliste Fabrizio Romano a annoncé il y a quelques heures qu’un accord avait été trouvé entre les parties concernées pour que cette opération puisse voir le jour. Le journaliste italien a fait le teasing, le Real Madrid s’est chargé d’officialiser ce transfert ce lundi matin.