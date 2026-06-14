Real Madrid : Kylian Mbappé répond à ses détracteurs

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cible de critiques à Madrid, Kylian Mbappé n’a toujours pas remporté le moindre trophée majeur chez les Merengue. Interrogé par Téléfoot, le capitaine de l’équipe de France a répondu à ses détracteurs, estimant qu’il n’est pas le premier à subir un tel traitement au Real.

Pour réussir au Real Madrid , il ne suffit pas de marquer. Kylian Mbappé est en train de le découvrir, lui qui affiche des statistiques impressionnantes pour sa deuxième saison dans la capitale espagnole (42 buts et 7 passes décisives) sans pour autant avoir permis à son équipe de remporter un trophée majeur. Mbappé s’est donc mis à dos une partie des supporters du Real Madrid , ce qu’il comprend.

« Il faut composer avec les critiques, répond Kylian Mbappé au micro de Téléfoot. Au Real Madrid, ils ont critiqué tout le monde. Cristiano, Di Stefano, tout le monde… Je ne vois pas pourquoi moi, j’échapperais à ces critiques. Il faut être tranquille, être concentré sur son métier et aussi avoir la confiance de se dire que je peux toujours améliorer ma situation par le terrain. »

Les Bleus volent à son secours

Dans le vestiaire de l’équipe de France, on a toutefois du mal à comprendre le traitement réservé à Kylian Mbappé. « C'est un joueur incroyable et une très bonne personne en dehors du terrain. Certains abusent des critiques parce que c'est Kylian Mbappé. Il ne faut pas s'acharner sur lui, estime notamment Ousmane Dembélé, interrogé cette semaine par le quotidien espagnol Marca. Qu’il fasse ses lacets ou non, qu'il remonte ses chaussettes ou non... C'est beaucoup trop, ça reste un être humain. En équipe de France, il est très bien avec nous, c'est un leader. »

Un avis partagé par Lucas Hernandez en conférence de presse : « Kylian est un joueur extraordinaire. Quand tu es Mbappé, tout le monde te regarde avec la loupe, tout ce que tu fais sur le terrain, en dehors du terrain. Ce n'est jamais facile d'être Kylian Mbappé. C'est quelqu'un que j'apprécie. Il est à 100% motivé pour la Coupe du monde. Je n'étais pas là pendant la préparation. Ils m'ont dit qu'il s'était très bien préparé. Il est très motivé, il a envie de commencer la compétition. Toutes les critiques qu'il y a eu cette saison, il va les faire taire ».