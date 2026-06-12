«Nous avons eu quelques accrochages» : Cette star du Real Madrid balance sur les provocations de José Mourinho !

Amadou Diawara

Ce jeudi, le Real Madrid a officialisé le retour de José Mourinho sur le banc de son équipe première. Ayant déjà évolué sous les ordres du Special One à Chelsea, Thibaut Courtois est revenu sur leur cohabitation. D'après le gardien belge, José Mourinho et lui se sont déjà pris le bec à plusieurs reprises.

Via un communiqué publié sur son site officiel ce jeudi, le Real Madrid a annoncé le retour de José Mourinho. « Le conseil d'administration du Real Madrid CF, réuni ce jeudi 11 juin sous la présidence de Florentino Pérez, a décidé de nommer José Mourinho en tant qu'entraîneur de l'équipe première pour les trois prochaines saisons, jusqu'au 30 juin 2029. José Mourinho rejoindra le Real Madrid le 13 juillet prochain, jour du début de la pré-saison », peut-on lire. Pour rappel, José Mourinho a déjà occupé le banc de la Maison-Blanche entre juillet 2010 et juin 2013, soit pendant trois ans.

«C’était sa façon de me provoquer» Transféré au Real Madrid lors de l'été 2008, Thibaut Courtois a évolué sous la houlette de José Mourinho à Chelsea pendant un an et demi ; c'était entre juin 2014 et décembre 2015. Présent en conférence de presse avec la Belgique, le portier de 34 ans s'est livré sur sa relation avec le Special One.