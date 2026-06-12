Mercato - Real Madrid : Accord conclu, José Mourinho tient son premier transfert !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce jeudi, le Real Madrid a annoncé officiellement l'arrivée de José Mourinho en tant que nouvel entraîneur. Le coach portugais travaille déjà activement sur le mercato estival. Et alors que le « Special One » réclamait l’arrivée de Bernardo Silva, un accord a été trouvé avec le désormais ex joueur de Manchester City.

Florentino Perez ayant été réélu à la présidence du Real Madrid, José Mourinho est donc devenu le nouvel entraîneur du club madrlène. Alors que l'annonce officielle de son retour à Madrid est tombée ce jeudi soir, le coach portugais a déjà commencé activement à travailler dans l’ombre concernant le mercato estival. Si plusieurs profils comme ceux de Julian Alvarez (Atlético de Madrid) ou encore de Mateus Fernandes (West Ham) ont été évoqués, le Real se rapproche d’une signature de Bernardo Silva.

Bernardo Silva tout proche du Real Madrid Libre de tout contrat après un passage historique du côté de Manchester City, le milieu offensif de 31 ans, également convoité par le FC Barcelone, se dirige bel et bien vers une signature en faveur du Real Madrid à en croire plusieurs sources. Selon le journaliste Fabrizio Romano, le club madrilène est désormais très confiant dans sa capacité à finaliser ce dossier dans les prochaines heures. José Mourinho a poussé en interne pour que Bernardo Silva choisisse de rejoindre les « Merengue » malgré un intérêt du Barça et de l’Atlético de Madrid.