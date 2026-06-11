Transfert à 25M€ : «Il peut demander à partir», nouveau malaise au PSG ?

Pierrick Levallet

Afin de régénérer l’effectif de Luis Enrique pour la saison prochaine, le PSG a activé plusieurs pistes sur le mercato. Le nom d’Aleksey Batrakov a notamment été évoqué ces dernières semaines. Seulement, un transfert du milieu offensif du Lokomotiv Moscou pourrait bien provoquer un nouveau malaise avec un certain Illya Zabarnyi.

Le mercato du PSG promet d’être animé cet été. Le club de la capitale souhaite régénérer l’effectif de Luis Enrique après le second sacre consécutif en Ligue des champions et a ainsi activé plusieurs pistes sur le marché des transferts. Le nom d’Aleksey Batrakov a notamment été évoqué, le milieu offensif de 21 ans étant considéré comme un grand talent en Russie. Seulement, une arrivée du crack du Lokomotiv Moscou pourrait provoquer un nouveau malaise avec Illya Zabarnyi.

«Ils ne vont pas demander la permission à Zabarnyi» « Batrakov ? À partir du moment où le PSG a le droit de recruter ce joueur, ils ne vont pas demander la permission à Zabarnyi. Si ça déplait à Zabarnyi qu’il y ait deux Russes au PSG, il peut aussi demander à partir. Mais est-ce que ça lui est aussi insupportable que ça ? On n’en sait rien. On a extrapolé sur la non-poignée de main avec Safonov dans un match amical entre eux, on ne sait pas s’ils ne se tapent pas sur le ventre dans le vestiaire. C’est fatigant... » a confié Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.