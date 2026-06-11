Mercato : Parti de l’OM, Pablo Longoria tente déjà un transfert à Marseille !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Désormais à la tête du secteur sportif à River Plate (Argentine), quelques semaines seulement après l’officialisation de son départ de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria s’intéresserait à l’un de ses anciens joueurs, qui avait fait son arrivée dans la cité phocéenne lors du dernier mercato estival.

Pablo Longoria n’a pas tardé avant de rebondir. Après avoir officiellement quitté l’OM en mars, l’Espagnol s’est envolé pour l’Argentine afin de devenir le nouveau directeur sportif de River Plate, un club qui espère se relancer avec cette nomination. L’ancien président de l’OM a rapidement été actif en enrôlant Nicolas Otamendi, parti libre de Benfica, et souhaite désormais mettre la main sur d’autres joueurs évoluant en Europe, à l’instar de Thiago Almada (River Plate) ou encore Facundo Buonanotte (Brighton).

Medina plaît à River Plate Et selon TyC Sports, Pablo Longoria voudrait également mettre la main sur un joueur de l’OM en la personne de Facundo Medina, arrivé l’été dernier en provenance du RC Lens sous la forme d’un prêt payant de 2M€ avec une option d’achat obligatoire estimée à 18M€. Des premières discussions auraient eu lieu pour le retour du défenseur de 27 ans, formé à River Plate. Un dossier qui s’annonce compliqué pour le nouveau club de Pablo Longoria, qui reste à l’affût.