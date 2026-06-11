Mercato : Parti de l’OM, Pablo Longoria tente déjà un transfert à Marseille !

Désormais à la tête du secteur sportif à River Plate (Argentine), quelques semaines seulement après l’officialisation de son départ de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria s’intéresserait à l’un de ses anciens joueurs, qui avait fait son arrivée dans la cité phocéenne lors du dernier mercato estival.
Pablo Longoria n’a pas tardé avant de rebondir. Après avoir officiellement quitté l’OM en mars, l’Espagnol s’est envolé pour l’Argentine afin de devenir le nouveau directeur sportif de River Plate, un club qui espère se relancer avec cette nomination. L’ancien président de l’OM a rapidement été actif en enrôlant Nicolas Otamendi, parti libre de Benfica, et souhaite désormais mettre la main sur d’autres joueurs évoluant en Europe, à l’instar de Thiago Almada (River Plate) ou encore Facundo Buonanotte (Brighton).
Medina plaît à River Plate
Et selon TyC Sports, Pablo Longoria voudrait également mettre la main sur un joueur de l’OM en la personne de Facundo Medina, arrivé l’été dernier en provenance du RC Lens sous la forme d’un prêt payant de 2M€ avec une option d’achat obligatoire estimée à 18M€. Des premières discussions auraient eu lieu pour le retour du défenseur de 27 ans, formé à River Plate. Un dossier qui s’annonce compliqué pour le nouveau club de Pablo Longoria, qui reste à l’affût.
« Il faudra en retenir les leçons et revenir plus fort »
De son côté, l’Olympique de Marseille est dans l’obligation de se séparer de plusieurs éléments pour renflouer les caisses et compenser l’absence de revenus liés à la Ligue des champions. Il y a quelques semaines, Facundo Medina avait adressé un message aux supporters phocéens après cette saison mouvementée : « La fin d’une saison très mouvementée et émotionnellement intense, qui laissera forcément des regrets. Malgré tout, nous terminons cette année sur une note un peu plus positive avec une qualification en Ligue Europa, même si nous espérions tous autre chose. Il faudra en retenir les leçons et revenir plus fort. Merci à nos supporters pour leur soutien tout au long de la saison, à mes coéquipiers, au staff et à tous les salariés du club qui œuvrent chaque jour dans l’ombre et nous accompagnent au quotidien. Allez l’OM ».