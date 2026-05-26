Une taupe chassée à l'OM : Longoria, Rongier... Les suspects se sont multipliés

Axel Cornic

C’est une saison catastrophique qui vient de se terminer pour l’Olympique de Marseille, qui a commencé avec le départ surprise d’Adrien Rabiot puis a continué avec ceux de Roberto De Zerbi, Pablo Longoria ainsi que Medhi Benatia. Et les langues commencent à se délier autour du club, avec notamment une révélation assez déconcertante.

Rien n’est allé comme prévu. Avec la signature de Roberto De Zerbi en 2024 et une première saison plutôt encourageante, on avait tous envie de voir jusqu’où pouvait aller l’OM. Mais on a vite déchanté, puisque les Marseillais nous ont livré une nouvelle suite de crises et de clash, ponctuées de résultats sportifs décevants.

Une saison noire à l’OM Il n’a pas fallu attendre longtemps pour voir la première affaire éclater, puisque dès la première journée de Ligue 1 au mois d’aout 2025, on a eu droit à une bagarre qui a débouché sur les départs d’Adrien Rabiot et de Jonathan Rowe. C’est ensuite un hiver glacial auquel nous avons eu droit, au cours duquel on a vu De Zerbi claquer la porte de l’OM, avant que le président Pablo Longoria ne soit écarté puis ne quitte également le club. C’est finalement Medhi Benatia qui est parti à la fin de la saison, avec la nouvelle direction qui va désormais devoir tout reconstruire.