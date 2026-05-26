OM - Mason Greenwood : Le problème annoncé par un journaliste pour son transfert à 50M€

Axel Cornic

Arrivé en juillet 2024, Mason Greenwood est annoncé comme l’un des principaux candidats au départ après une saison catastrophique, qui s’est terminée sans Ligue des Champions. Sa vente pourrait d’ailleurs être un très joli coup pour l’Olympique de Marseille, puisque le site spécialisé Transfermarkt l’évalue actuellement à près de 55M€.

Le mercato estival ouvrira ses portes dans seulement quelques semaines et un premier feuilleton se dessine déjà à l’OM. Sous contrat jusqu’en juin 2029, Mason Greenwood semble avoir la valise prête et les médias français ou étranger l’annoncent déjà dans plusieurs clubs. C’est le cas de l’AS Roma, ou Gian Piero Gasperini aurait réclamé sa signature.

Greenwood à la Roma pour 50M€ ? D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, les Giallorossi souhaiteraient vendre Manu Koné ainsi que Matías Soulé, afin d’offrir quelques grosses recrues à leur entraineur. Le numéro 10 marseillais serait tout en haut de la liste et son père aurait déjà entamé des discussions avec les dirigeants romains, avec un possible transfert à 50M€ qui est évoqué. Si ça se confirme, ce serait un excellent coup, puisque Mason Greenwood deviendrait la plus grosse vente jamais réalisée par l’OM.