Mercato - PSG : Bradley Barcola sur le départ, deux clubs sont prêts à l’acheter !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors qu’il a été question d’une possible prolongation de Bradley Barcola, il existerait également une possibilité de voir l’international français quitter le PSG cet été. Si un nouvel attaquant venait à rejoindre le club de la capitale, Barcola pourrait alors faire ses valises. Mais pour aller où ? Fabrizio Romano a donné deux clubs qui seraient particulièrement intéressés par le Parisien.

Le mercato estival ouvrira prochainement ses portes et le PSG pourrait profiter de cette fenêtre pour se renforcer offensivement. Luis Enrique pourrait accueillir une nouvelle arme et en ce sens, dernièrement, deux noms revenaient souvent : Julian Alvarez et Yan Diomandé. L’Argentin de l’Atlético de Madrid et l’Ivoirien de Leipzig pourraient donc débarquer au PSG, mais voilà que ça pourrait ne pas être une bonne nouvelle pour Bradley Barcola, qui pourrait alors faire ses valises et quitter le club de la capitale.

Arsenal ou Liverpool pour Barcola ? Aujourd’hui sous contrat jusqu’en 2028 avec le PSG, Bradley Barcola a dernièrement été annoncé en négociation pour une possible prolongation. Mais un accord n’a toujours pas été trouvé et voilà que l’avenir du Français pourrait s’écrire loin de Paris. Pour ce qui est de son prochain club, il faudrait d’ailleurs regarder du côté de la Premier League comme l’a expliqué Fabrizio Romano sur sa chaine Youtube : « Si Diomandé va au PSG, Barcola pourrait quitter le PSG cet été. C’est une possibilité. Liverpool voulait Barcola en août 2025, mais ça n’a pas été possible, mais Liverpool est toujours là. Liverpool est toujours intéressé par Barcola. Pour Barcola, il y a aussi Arsenal. Arsenal aime aussi le joueur ».