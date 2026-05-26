RC Lens - «J'en suis pas sûr» : L'annonce troublante de Pierre Sage sur son avenir !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Bien qu’il soit encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le RC Lens, où il vient de remporter la Coupe de France et terminer à la deuxième place de Ligue 1, Pierre Sage n’est pas encore certain d’en être encore l’entraîneur la saison prochaine. Le technicien français est sollicité et se pose des questions, estimant ne pas forcément être capable de faire mieux avec les Sang et Or.

Si la « grosse tendance » est en faveur du RC Lens, Pierre Sage a entretenu le flou sur son avenir lundi soir lors de son passage dans l’After Foot sur RMC. Deuxième de Ligue 1 et vainqueur de la Coupe de France avec les Sang et Or, l’ancien entraîneur de l’OL est logiquement sollicité et cela provoque des interrogations chez lui.

Pierre Sage est en plein doute pour son avenir « C’est déjà le cas », a répondu Pierre Sage quand il lui a été demandé s’il y aurait une réflexion en cas d’offres provenant de Premier League ou d’autres projets intéressant. « Donc il y a une réflexion actuellement sur la possibilité de quitter Lens ? Oui, sinon je vous aurais répondu très franchement, mais encore une fois, malgré tout, ma volonté est de rester à Lens, et on est plutôt sur ce schéma-là. » Si la perspective de jouer la Ligue des champions est séduisante, Pierre Sage estime également avoir peut-être réalisé le maximum possible avec le RC Lens et que partir après seulement une saison serait le mieux.