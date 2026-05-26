PSG-Arsenal : La grande annonce d'Achraf Hakimi en privé

Axel Cornic

Le compte à rebours est lancé pour le Paris Saint-Germain, qui le 30 mai défendra son titre face à Arsenal, en finale de la Ligue des Champions. Et tous les yeux sont tournés vers Ousmane Dembélé ainsi que sur Achraf Hakimi, dont l’état de santé a soulevé quelques interrogations en cette fin de saison.

La Ligue 1 terminée depuis une dizaine de jours et les joueurs du PSG ont donc pu se reposer en vue du grand rendez-vous qui les attends le 30 mai, à Budapest. Après avoir déjà remporté le titre la saison dernière, les Parisiens ont réussi à se frayer le chemin vers une nouvelle finale de Ligue des Champions, lors de laquelle ils affronteront Arsenal.

Hakimi « à 100 % » avant Arsenal Mais sur quels joueurs pourra compter Luis Enrique ? A l’approche de cette finale certains avaient des inquiétudes concernant Ousmane Dembélé, mais surtout Achraf Hakimi, blessé depuis le 28 avril dernier. D’après les informations de L’Equipe, les deux joueurs étaient de retour à l’entrainement ce mardi, ce qui est évidemment une excellente nouvelle. L’international marocain aurait même glisser se sentir « à 100 % », avant le choc face à Arsenal de samedi prochain.