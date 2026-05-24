PSG-Arsenal : Le verdict est tombé pour Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Luis Enrique va-t-il pouvoir compter sur Ousmane Dembélé, victime d’une gêne à un mollet, et Achraf Hakimi, touché à la cuisse, pour la finale de la Ligue des champions prévue dans moins d’une semaine contre Arsenal (le 30 mai) ? En interne, l’optimisme est de mise concernant la présence des deux hommes.

Intertitre 1 Dans une semaine, le Paris Saint-Germain va tenter de remporter la Ligue des champions pour la deuxième année consécutive en défiant Arsenal à Budapest (le 30 mai, à 18h). Luis Enrique espère évidemment avoir un groupe au complet pour le match le plus important de la saison, et ce alors qu’Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi n’ont pas participé à l’opposition interne organisée ce samedi.

Nouvelles rassurantes pour Dembélé et Hakimi Touché à la cuisse en fin de match lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions qui avait lieu au Parc des Princes contre le Bayern Munich le 28 avril dernier (5-4), Achraf Hakimi s'est contenté d'un travail individuel pendant que ses coéquipiers disputaient un match amical entre eux. De même pour Ousmane Dembélé, resté en soins après avoir été victime d'une gêne à un mollet la semaine dernière face au Paris FC. Mais en interne, la confiance est de mise à quelques jours de la finale contre Arsenal. D’après Le Parisien, les deux hommes seront bien présents sur la pelouse de Budapest.