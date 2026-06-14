Equipe de France - «Je signe» : Mbappé accepte de faire un sacrifice pour la Coupe du monde !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France dispute sa toute dernière compétition sous la houlette de Didier Deschamps qui devrait passer le témoin à Zinedine Zidane. Le sélectionneur des Bleus pourrait écrire une nouvelle page de sa légende en sélection avec une éventuelle troisième Coupe du monde remportée. C'est le souhait de Kylian Mbappé pour lequel le capitaine est prêt à faire un sacrifice personnel.

Pendant les deux matchs de préparation au Mondial 2026 (11 juin-19 juillet) face à la Côte d'Ivoire et l'Irlande du Nord, Kylian Mbappé avait la possibilité d'égaler le record de buts d'Olivier Giroud en équipe de France (57), voire de le dépasser. Néanmoins, l'homme aux 56 réalisations sous le maillot des Bleus est resté muet lors des deux rencontres (1-2 et 3-1). Il faudra attendre la Coupe du monde pour éventuellement voir Kylian Mbappé faire à nouveau trembler les filets dans la tunique tricolore.

«Ce que je veux c’est revenir avec la Coupe le 20 juillet» Cependant, son objectif prioritaire est collectif et non individuel avec le record de buts marqués en Coupe du monde de Miroslav Klose (16) dans le viseur, lui qui compte 12 buts en deux Mondiaux disputés. Pour M6, le capitaine de l'équipe de France a choisi entre le record et le trophée. « J’ai eu la chance de faire deux compétitions, d’aller loin, de pouvoir être performant, de pouvoir laisser mon empreinte dans la plus grande des compétitions. Mais ce que je veux c’est revenir avec la Coupe le 20 juillet ».