Medhi Benatia et le PSG : Une «trahison» envers l’OM dénoncée en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'histoire entre Medhi Benatia et l'OM a pris fin dernièrement avec la démission du directeur sportif phocéen, arrivé au bout de son aventure à Marseille. Mais il a fait polémique avec une déclaration dans l'émission The Bridge dans laquelle il ouvre la porte à une collaboration avec le PSG, une sortie qui s'apparente à une trahison comme l'a dénoncé Jérôme Rothen en direct sur RMC.

Medhi Benatia et l'OM, la belle histoire d'amour est officiellement terminée ! Il faut dire que le directeur sportif avait déjà présenté sa démission il y a six mois suite au départ de Roberto De Zerbi, une démission refusée à cette époque par Frank McCourt. Benatia a donc pris soin de terminer la saison avant de quitter le projet marseillais, mais sa dernière sortie médiatique au sujet d'une possible signature au PSG à l'avenir a fait couler beaucoup d'encre...

« Le PSG ? Je ne dois rien à personne, moi » Interrogé dans l'émission The Bridge mercredi, Medhi Benatia a surpris tout le monde en indiquant très clairement qu'il pourrait envisager d'aller travailler au PSG malgré son histoire très particulière avec l'OM, où il a été formé et dont il était un dirigeant très influent depuis 2023 : « Si demain Nasser a besoin de moi (...), que ça doit être dans un rôle au PSG et qu'à ce moment-là, ça me plaît, mais je ne dois rien à personne, moi », a sèchement lâché l'ancien directeur sportif de l'OM.