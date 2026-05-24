Medhi Benatia et le PSG : Une «trahison» envers l’OM dénoncée en direct !

L'histoire entre Medhi Benatia et l'OM a pris fin dernièrement avec la démission du directeur sportif phocéen, arrivé au bout de son aventure à Marseille. Mais il a fait polémique avec une déclaration dans l'émission The Bridge dans laquelle il ouvre la porte à une collaboration avec le PSG, une sortie qui s'apparente à une trahison comme l'a dénoncé Jérôme Rothen en direct sur RMC.
Medhi Benatia et l'OM, la belle histoire d'amour est officiellement terminée ! Il faut dire que le directeur sportif avait déjà présenté sa démission il y a six mois suite au départ de Roberto De Zerbi, une démission refusée à cette époque par Frank McCourt. Benatia a donc pris soin de terminer la saison avant de quitter le projet marseillais, mais sa dernière sortie médiatique au sujet d'une possible signature au PSG à l'avenir a fait couler beaucoup d'encre...
« Le PSG ? Je ne dois rien à personne, moi »
Interrogé dans l'émission The Bridge mercredi, Medhi Benatia a surpris tout le monde en indiquant très clairement qu'il pourrait envisager d'aller travailler au PSG malgré son histoire très particulière avec l'OM, où il a été formé et dont il était un dirigeant très influent depuis 2023 : « Si demain Nasser a besoin de moi (...), que ça doit être dans un rôle au PSG et qu'à ce moment-là, ça me plaît, mais je ne dois rien à personne, moi », a sèchement lâché l'ancien directeur sportif de l'OM.
« C’est une trahison pour les supporters »
Jérôme Rothen a réagi à ces propos de Medhi Benatia en direct sur RMC jeudi, et l'ancien joueur emblématique du PSG dénonce une véritable trahison envers l'OM : « Quand je l’entends parler comme ça, dire qu’il peut reprendre un poste avec Nasser au Paris Saint-Germain… Vu comment tu as défendu l’OM, comment tu les as mis en avant et on t’a défendu parce qu’on y a cru… Mais là c’est une trahison pour les supporters. Après, peut-être qu’on n’a pas les mêmes valeurs », lâche Jérôme Rothen. Le message est passé pour Benatia...