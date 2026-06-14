F1 - Le successeur de Lewis Hamilton est déjà annoncé : «C'est l'un des plus grands talents que j’aie jamais vus»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'un début de saison exceptionnel, Kimi Antonelli est en train de mettre tout le monde d'accord. A commencer par son patron Toto Wolff qui se réjouit de l'explosion du talent de son jeune pilote qu'il voit déjà comme le successeur de Lewis Hamilton.

Lorsque Lewis Hamilton annonce qu'il quittera Mercedes pour rejoindre Ferrari, il laisse un an à l'écurie allemande pour trouver son successeur. Plusieurs noms circulent, mais Toto Wolff va faire le choix de la jeunesse en optant pour Kimi Antonelli. Une décision qui va largement faire parler puisque l'Italien n'aura connu qu'une saison de F2 avant d'arriver en F1, et en plus, il n'y aura pas vraiment briller. Mais chez Mercedes, Antonelli est couvé depuis de nombreuses années, et on est sûr que c'est le bon choix. Aujourd'hui, difficile de leur donner tort puisque le jeune italien enchaîne les records de précocité et domine largement le championnat. De quoi enchanter Toto Wolff qui est persuadé de tenir le nouveau Lewis Hamilton.

Antonelli, le successeur d'Hamilton ? « Profitons simplement des performances insouciantes de l’un des plus grands talents que j’aie jamais vus. Après Lewis, nous avons désormais une nouvelle rock star mondiale chez Mercedes. Il enthousiasme les foules. Des plus jeunes aux plus âgés. Peu importe le genre de public qui l’encourage. Nous ne pouvons plus aller dîner ensemble au restaurant. Immédiatement, des files de chasseurs d’autographes se forment. Ensuite, il n’y a plus de calme ni de tranquillité », s'amuse-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.