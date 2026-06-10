F1 - «C'est un exemple pour lui» : Le père de Kimi Antonelli balance sur Max Verstappen !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Vainqueur dimanche à Monaco de son cinquième Grand Prix consécutif, Kimi Antonelli impressionne. Leader du championnat du monde, prodige de 19 ans épate les observateurs. Mais alors que des comparaisons avec un certain Max Verstappen ont commencé à éclore, le père de l’Italien est intervenu, affirmant au passage que le Néerlandais était un exemple pour son fils.

Une sensation. A seulement 19 ans, Kimi Antonelli semble intouchable sur ce début de saison 2026. Vainqueur des cinq dernières courses, le jeune Italien impressionne à la fois les observateurs mais également les autres. Le pilote Mercedes a même récemment été comparé à un certain Max Verstappen, qui lui aussi avait brillé très jeune en Formule 1. Cependant, le père de Kimi, Marco Antonelli, a souhaité calmer tout le monde à ce sujet, révélant que les deux hommes étaient assez proches en revanche.

« Max est surtout un exemple pour lui » « Max est un homme sympathique avec un caractère agréable. Mais il est encore trop tôt pour comparer Kimi à Max. Max est déjà quadruple champion du monde, alors que Kimi a encore un long chemin à parcourir pour atteindre ce niveau. J’espère qu’il pourra s’en approcher un jour, mais à ce stade de sa carrière, Max est surtout un exemple pour lui. Max et Kimi se parlent presque chaque week-end. C’est un ami de la famille, nous dirigeons d’ailleurs ensemble une équipe Mercedes en GT3. Bien sûr, il existe une certaine similitude, mais en même temps, il est clair que Max est encore aujourd’hui à un niveau différent en tant que pilote », a ainsi confié Marco Antonelli dans des propos relayés par Next-Gen Auto.