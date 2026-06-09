F1 - Ferrari : Charles Leclerc en plein calvaire, Lewis Hamilton a trouvé la solution !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

N’ayant pas pu terminer le Grand Prix de Monaco en raison d’un accident provoqué selon lui par un gros problème de freins, Charles Leclerc était très déçu ce dimanche. De son côté, Lewis Hamilton a brillé avec une deuxième place sur le circuit monégasque. Alors que les deux pilotes Ferrari utilisent des freins différents, la solution à ce gros souci semble avoir été identifiée selon un journaliste italien.

Une véritable catastrophe pour Charles Leclerc. Ce dimanche, le pilote Ferrari espérait une belle performance chez lui à l’occasion du Grand Prix de Monaco. Cependant, en grande difficulté depuis deux courses avec ses freins, Leclerc a complètement manqué un virage en fin de course, écrasant sa monoplace dans le décor. Un énorme coup dur, alors que dans le même temps, son coéquipier Lewis Hamilton a signé une très belle deuxième place.

« La solution utilisée depuis trois courses sur la voiture de Lewis a empêché ce problème de réapparaître » D’après le journaliste de la Gazzetta Dello Sport Paolo Filisetti, le fait que Lewis Hamilton utilise des freins différents de ceux de Leclerc explique tout : « Le fait qu’Hamilton n’ait rencontré aucun problème, alors que Leclerc a répété tout au long du week-end que son ressenti au freinage était loin d’être parfait, suggère que la solution utilisée depuis trois courses sur la voiture de Lewis a empêché ce problème de réapparaître », explique l’Italien dans des propos relayés par Next-Gen Auto. Si le septuple champion du monde a trouvé la solution en utilisant les mêmes freins qu’il utilisait chez Mercedes, Leclerc lui, a décidé de s’aligner sur la stratégie de son coéquipier.