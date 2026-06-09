F1 - Ferrari : Charles Leclerc en plein calvaire, Lewis Hamilton a trouvé la solution !

N’ayant pas pu terminer le Grand Prix de Monaco en raison d’un accident provoqué selon lui par un gros problème de freins, Charles Leclerc était très déçu ce dimanche. De son côté, Lewis Hamilton a brillé avec une deuxième place sur le circuit monégasque. Alors que les deux pilotes Ferrari utilisent des freins différents, la solution à ce gros souci semble avoir été identifiée selon un journaliste italien.
Une véritable catastrophe pour Charles Leclerc. Ce dimanche, le pilote Ferrari espérait une belle performance chez lui à l’occasion du Grand Prix de Monaco. Cependant, en grande difficulté depuis deux courses avec ses freins, Leclerc a complètement manqué un virage en fin de course, écrasant sa monoplace dans le décor. Un énorme coup dur, alors que dans le même temps, son coéquipier Lewis Hamilton a signé une très belle deuxième place.
« La solution utilisée depuis trois courses sur la voiture de Lewis a empêché ce problème de réapparaître »
D’après le journaliste de la Gazzetta Dello Sport Paolo Filisetti, le fait que Lewis Hamilton utilise des freins différents de ceux de Leclerc explique tout : « Le fait qu’Hamilton n’ait rencontré aucun problème, alors que Leclerc a répété tout au long du week-end que son ressenti au freinage était loin d’être parfait, suggère que la solution utilisée depuis trois courses sur la voiture de Lewis a empêché ce problème de réapparaître », explique l’Italien dans des propos relayés par Next-Gen Auto. Si le septuple champion du monde a trouvé la solution en utilisant les mêmes freins qu’il utilisait chez Mercedes, Leclerc lui, a décidé de s’aligner sur la stratégie de son coéquipier.
« Je vais adopter la configuration de Lewis dès la prochaine course »
« Sur les quatre freins, j’en avais trois qui ne fonctionnaient pas. La roue avant gauche fonctionnait correctement, la droite était partiellement opérationnelle, et les deux freins arrière ne fonctionnaient pas du tout. Et quand je dis pas du tout, les données montrent qu’il n’y avait absolument aucune décélération. Nous avons une solution en interne et je vais adopter la configuration de Lewis dès la prochaine course, ce qui devrait être un pas en avant », a ainsi indiqué Leclerc après la course.