F1 - Lewis Hamilton : Le geste «incroyable» de Kim Kardashian qui le fait vibrer !

Pierrick Levallet

La vie sentimentale de Lewis Hamilton fait parler depuis plusieurs mois. Le septuple champion du monde de F1 est en couple avec la célèbre Kim Kardashian. La femme d’affaires américaine a d’ailleurs assisté au Grand Prix de Monaco ce dimanche pour soutenir le Britannique. Et le pilote de Ferrari s’est avoué ravi par ce geste.

Depuis plusieurs mois maintenant, la vie sentimentale de Lewis Hamilton fait couler beaucoup d’encre. Plus de dix ans après sa dernière relation officielle avec la chanteuse Nicole Scherzinger, le septuple champion du monde de F1 a retrouvé l’amour dans les bras de Kim Kardashian. Cette dernière était d’ailleurs présente à Monaco pour assister au Grand Prix ce dimanche et soutenir le pilote de Ferrari. Le Britannique s’est d’ailleurs montré très affectueux, avant de lui envoyer un beau message en public.

«Elle fait cela pour moi chaque jour» « C’est incroyable de l’avoir ce week-end et de bénéficier de ce soutien. C’est incroyable d’avoir de bonnes personnes autour de soi, de bonnes personnes qui vous soutiennent, et elle fait cela pour moi chaque jour » a expliqué Lewis Hamilton dans des propos rapportés par Madame Figaro. Le pilote de 41 ans était ravi de pouvoir compter sur le soutien de sa dulcinée lors du Grand Prix de Monaco, duquel il est arrivé à la seconde place.