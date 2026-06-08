F1 - «J'ai compris que quelque chose n'allait pas» : Max Verstappen raconte un moment inquiétant au GP de Monaco

Pierrick Levallet

Le Grand Prix de Monaco a viré à la catastrophe pour Max Verstappen. Resté bloqué sur la ligne de départ, le pilote de Red Bull a été contraint d’abandonner. Le Néerlandais a d’ailleurs raconté ce moment inquiétant sur la piste monégasque avant de regagner les stands pour mettre un terme à sa course dès le premier tour.

Max Verstappen avait sans doute rêvé d’un meilleur Grand Prix de Monaco ce dimanche. Après avoir décroché la deuxième place lors des qualifications, le Néerlandais espérait pouvoir prendre l’avantage sur Kimi Antonelli dès le premier virage. Seulement, le pilote de Red Bull est resté cloué sur la ligne de départ. Victime d’un problème moteur, le quadruple champion du monde de F1 a été contraint d’abandonner dès le premier tour. Et il n’a pas manqué de raconter un moment inquiétant au départ de la course.

«Je priais pour que tout le monde passe à droite» « Dès le tour de formation, quelque chose ne semblait pas normal. Mais lors de la procédure de départ, tout paraissait correct. J'avais trouvé le bon régime moteur, mais ça ne fonctionnait pas du tout. Le régime moteur montait et descendait sans arrêt. Puis, dès que j'ai relâché l'embrayage, c'était terminé. Le moteur s'est complètement étouffé. Après le premier virage, j'ai récupéré un peu de puissance, mais le bruit du moteur était inquiétant. J'ai immédiatement compris que quelque chose n'allait pas et j'ai préféré rentrer. Je n'avais plus aucune puissance. Je tournais le volant vers la gauche uniquement grâce au frottement des roues et je priais pour que tout le monde passe à droite » a d’abord expliqué Max Verstappen dans des propos rapportés par F1i.