F1 : Verstappen subit un gros départ, son remplaçant est déjà trouvé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant toujours pu compter sur le soutien de son ingénieur de course Gianpiero Lambiase depuis ses débuts en Formule 1, Max Verstappen va assister au départ du Britannique vers McLaren en 2028. Interrogé à ce sujet, le quadruple champion du monde a affirmé avoir déjà identifié le potentiel remplaçant de Lambiase au sein de Red Bull.

Quadruple champion du monde, Max Verstappen souhaite rester au sommet lors des prochaines années. Depuis ses débuts en Formule 1 en 2016, le Néerlandais a toujours pu compter sur l’appui de son ingénieur de course Gianpiero Lambiase. Véritable homme de l’ombre dans le succès de Verstappen, l’ingénieur britannique quittera Red Bull en 2028 afin de rejoindre McLaren. Si ce départ va forcément affecter le pilote néerlandais, ce dernier a récemment affirmé que son remplaçant était sans doute déjà trouvé.

« J’ai déjà des idées sur la personne que je voudrais » « Cela se fera étape par étape. J’ai déjà des idées sur la personne que je voudrais. Oui, oui, il est déjà dans l’équipe, donc cela se fera progressivement. Mais pas pour le moment. Je pense que c’est encore un peu trop tôt pour cela. Bien sûr, il est logique qu’à un moment donné, vers la fin de l’année, les choses commencent progressivement à évoluer », a ainsi confié Max Verstappen dans des propos relayés par Next-Gen Auto.