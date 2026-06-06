Lewis Hamilton «très amoureux» de Kim Kardashian : La nouvelle révélation sur leur couple !

Pierrick Levallet

La vie sentimentale de Lewis Hamilton ne cesse d’agiter la presse people depuis quelques mois maintenant. Le septuple champion du monde de F1 serait en effet épris d’amour pour la célèbre Kim Kardashian, plus de 10 ans après sa dernière relation officielle. Une nouvelle révélation vient d’ailleurs de tomber sur le couple de stars.

Depuis quelques mois maintenant, la presse people s’agite autour de la vie sentimentale de Lewis Hamilton. Le pilote de Ferrari aurait en effet retrouvé l’amour dans les bras de Kim Kardashian, plus de 10 ans après sa dernière relation officielle avec la chanteuse Nicole Scherzinger. Le septuple champion du monde de F1 et la célèbre femme d’affaires américaine ne se quittent plus depuis l’hiver. Et une nouvelle révélation vient de tomber sur le couple formé par les deux stars.

Les choses sont sérieuses entre Lewis Hamilton et Kim Kardashian Comme le rapporte Vanity Fair, plusieurs sources proches du couple affirmeraient que Lewis Hamilton et Kim Kardashian seraient « très amoureux » l’un de l’autre. Ils auraient ainsi des intentions sérieuses concernant leur relation. Ce ne serait pas une simple aventure à court-terme. La star de 45 ans ferait particulièrement confiance au Britannique. Ce serait d’ailleurs pour cette raison que Lewis Hamilton a eu la chance de rencontrer les enfants de Kim Kardashian. Les deux stars auraient dépassé le stade de la simple amourette et seraient plutôt partis sur quelque chose de réellement concret.