Lewis Hamilton «très amoureux» de Kim Kardashian : La nouvelle révélation sur leur couple !

La vie sentimentale de Lewis Hamilton ne cesse d’agiter la presse people depuis quelques mois maintenant. Le septuple champion du monde de F1 serait en effet épris d’amour pour la célèbre Kim Kardashian, plus de 10 ans après sa dernière relation officielle. Une nouvelle révélation vient d’ailleurs de tomber sur le couple de stars.
Depuis quelques mois maintenant, la presse people s’agite autour de la vie sentimentale de Lewis Hamilton. Le pilote de Ferrari aurait en effet retrouvé l’amour dans les bras de Kim Kardashian, plus de 10 ans après sa dernière relation officielle avec la chanteuse Nicole Scherzinger. Le septuple champion du monde de F1 et la célèbre femme d’affaires américaine ne se quittent plus depuis l’hiver. Et une nouvelle révélation vient de tomber sur le couple formé par les deux stars.
Les choses sont sérieuses entre Lewis Hamilton et Kim Kardashian
Comme le rapporte Vanity Fair, plusieurs sources proches du couple affirmeraient que Lewis Hamilton et Kim Kardashian seraient « très amoureux » l’un de l’autre. Ils auraient ainsi des intentions sérieuses concernant leur relation. Ce ne serait pas une simple aventure à court-terme. La star de 45 ans ferait particulièrement confiance au Britannique. Ce serait d’ailleurs pour cette raison que Lewis Hamilton a eu la chance de rencontrer les enfants de Kim Kardashian. Les deux stars auraient dépassé le stade de la simple amourette et seraient plutôt partis sur quelque chose de réellement concret.
Lewis Hamilton et Kim Kardashian ne se quittent plus depuis le Nouvel An
Pour tenir l’origine de cette idylle, il faut remonter à janvier dernier. Amis de longue date, Lewis Hamilton et Kim Kardashian se sont retrouvés à la soirée du Nouvel An tenue par l’actrice Kate Hudson. Depuis, ils ne se sont plus quittés. Des premiers séjours dans les Cotswolds en Angleterre ou encore à Paris ont fait naître les premières rumeurs. Leur apparition remarquée lors du Super Bowl a ensuite suscité de nombreuses spéculations, avant qu’ils ne s’offrent des escapades en Arizona ou encore à Tokyo au Japon. Il y a quelques semaines, ils ont même été aperçus en train de s’embrasser sur une plage de Malibu. Et très récemment, Kim Kardashian a publié un selfie en compagnie de Lewis Hamilton sur son compte Instagram. La nature de leur relation ne semble plus faire aucun doute désormais.