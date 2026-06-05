Lewis Hamilton avec Kim Kardashian : La photo sur les réseaux sociaux qui officialise enfin leur couple !

Pierrick Levallet

Depuis plusieurs mois maintenant, la vie sentimentale de Lewis Hamilton ne cesse de faire parler. Le septuple champion du monde de F1 semble avoir retrouvé l’amour dans les bras de la célèbre Kim Kardashian. S’il n’y avait plus vraiment de doute concernant la nature de leur relation, les deux stars ont pour la première fois partagé une photo d’eux sur les réseaux sociaux, officialisant ainsi leur couple.

La vie sentimentale de Lewis Hamilton agite la toile depuis plusieurs mois maintenant. Plus de 10 ans après sa dernière relation officielle avec la chanteuse Nicole Scherzinger, le septuple champion du monde de F1 aurait enfin retrouvé l’amour. Le Britannique serait en effet épris pour la célèbre Kim Kardashian. La nature de leur relation ne faisait plus vraiment aucun doute ces dernières semaines, mais les deux stars ont publié un cliché pour officialiser leur couple.

Lewis Hamilton et Kim Kardashian, c'est enfin officiel Kim Kardashian a en effet posté une photo d’eux sur son compte Instagram. Dessus, on peut voir Lewis Hamilton en train de les immortaliser sur leur vélo. C’est la première fois que le pilote de Ferrari et la femme d’affaires américaine s’affichent eux-mêmes ensemble. Plusieurs photos avaient toutefois circulé ces dernières semaines, confirmant qu’ils étaient bel et bien en couple.