«J’aimerais beaucoup» : Isack Hadjar veut faire comme Max Verstappen loin de la F1 !

Pierrick Levallet

En parallèle de cette saison de F1, Max Verstappen n’hésite pas à explorer d’autres horizons du sport automobile. Le quadruple champion du monde a notamment participé aux 24 Heures du Nürburgring récemment. Et cela semble avoir donné des idées à Isack Hadjar, coéquipier du Néerlandais chez Red Bull en F1.

Mécontent de la nouvelle réglementation entrée en vigueur cette saison en F1, Max Verstappen n’a pas hésité à explorer d’autres horizons du sport automobile pour reprendre du plaisir. Le Néerlandais a notamment participé aux 24 Heures du Nürburgring récemment. Le pilote de 28 ans avait néanmoins été contraint à l’abandon en raison d’un problème technique sur sa voiture. Cela a en tout cas donné des idées à Isack Hadjar, qui aimerait bien faire comme son coéquipier chez Red Bull à l’avenir.

«Peut-être un jour» « J'avais sa caméra embarquée sur ma télévision. Je me suis endormi vers 2 heures du matin, je pense, donc j'ai vu la majeure partie de sa course, et je me suis réveillé en apprenant qu'il avait dû abandonner. Mais honnêtement, c'était très divertissant à regarder. C'est un type de course très différent, avec une approche totalement différente, donc c'était vraiment intéressant à suivre. J'aimerais beaucoup [participer à ce genre de courses], mais pour le moment, je ne peux pas vraiment me le permettre. Je suis entièrement concentré sur la F1, mais oui, peut-être un jour » a expliqué Isack Hadjar dans des propos rapportés par Sports Auto-Moto.