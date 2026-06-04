«J’aimerais beaucoup» : Isack Hadjar veut faire comme Max Verstappen loin de la F1 !

En parallèle de cette saison de F1, Max Verstappen n’hésite pas à explorer d’autres horizons du sport automobile. Le quadruple champion du monde a notamment participé aux 24 Heures du Nürburgring récemment. Et cela semble avoir donné des idées à Isack Hadjar, coéquipier du Néerlandais chez Red Bull en F1.
Mécontent de la nouvelle réglementation entrée en vigueur cette saison en F1, Max Verstappen n’a pas hésité à explorer d’autres horizons du sport automobile pour reprendre du plaisir. Le Néerlandais a notamment participé aux 24 Heures du Nürburgring récemment. Le pilote de 28 ans avait néanmoins été contraint à l’abandon en raison d’un problème technique sur sa voiture. Cela a en tout cas donné des idées à Isack Hadjar, qui aimerait bien faire comme son coéquipier chez Red Bull à l’avenir.
«Peut-être un jour»
« J'avais sa caméra embarquée sur ma télévision. Je me suis endormi vers 2 heures du matin, je pense, donc j'ai vu la majeure partie de sa course, et je me suis réveillé en apprenant qu'il avait dû abandonner. Mais honnêtement, c'était très divertissant à regarder. C'est un type de course très différent, avec une approche totalement différente, donc c'était vraiment intéressant à suivre. J'aimerais beaucoup [participer à ce genre de courses], mais pour le moment, je ne peux pas vraiment me le permettre. Je suis entièrement concentré sur la F1, mais oui, peut-être un jour » a expliqué Isack Hadjar dans des propos rapportés par Sports Auto-Moto.
Hadjar impacté par les changements de Red Bull pour Verstappen ?
Reste donc à voir si Red Bull ou une autre écurie de F1 autorisera le pilote de 21 ans à participer à certaines courses loin de la discipline à l’avenir. En attendant, Isack Hadjar est pleinement focalisé sur sa première saison chez Red Bull. Après avoir plutôt bien démarré, le Français souffrirait désormais des changements opérés par l’écurie autrichienne sur la voiture pour la rendre plus au goût de Max Verstappen. À suivre...