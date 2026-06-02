F1 : «Ça ne fonctionne pas», Max Verstappen a dénoncé une erreur de Red Bull !

Pierrick Levallet

Lors du Grand Prix du Canada, Max Verstappen a décroché un bon résultat avec une troisième place. Mais le quadruple champion du monde a connu un passage plus compliqué pendant la séance qualificative. Le Néerlandais s’est alors permis de dénoncer une erreur de Red Bull mais a laissé l’écurie constater elle-même son erreur.

Après un Grand Prix de Miami prometteur, Max Verstappen a confirmé les espoirs de Red Bull au Canada. Le quadruple champion du monde a décroché son premier podium avec une troisième place derrière Kimi Antonelli et Lewis Hamilton. Seulement, les qualifications ne s’étaient pas déroulées comme prévu pour le Néerlandais à cause de certains réglages mis en place par l’écurie autrichienne. Le pilote de 28 ans s’est alors permis de dénoncer une erreur, mais a expliqué qu’il avait laissé l’équipe s’en rendre compte elle-même.

«Parfois, il faut aussi laisser l’équipe faire ce qu’elle veut» « Nous avons fait quelque chose de différent avec ma voiture, c’est ce que l’équipe voulait. Clairement, ça ne fonctionne pas comme ça devrait. Mais parfois, il faut aussi laisser l’équipe faire ce qu’elle veut et lui montrer clairement que ça ne marche pas. J’ai dit : ‘Allez-y, si vous pensez que ça va fonctionner, alors faites-le.’ Et clairement, ça ne fonctionne pas » a d’abord confié Max Verstappen dans des propos rapportés par RTL.be.