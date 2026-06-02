F1 : «Ça ne fonctionne pas», Max Verstappen a dénoncé une erreur de Red Bull !

Lors du Grand Prix du Canada, Max Verstappen a décroché un bon résultat avec une troisième place. Mais le quadruple champion du monde a connu un passage plus compliqué pendant la séance qualificative. Le Néerlandais s’est alors permis de dénoncer une erreur de Red Bull mais a laissé l’écurie constater elle-même son erreur.
Après un Grand Prix de Miami prometteur, Max Verstappen a confirmé les espoirs de Red Bull au Canada. Le quadruple champion du monde a décroché son premier podium avec une troisième place derrière Kimi Antonelli et Lewis Hamilton. Seulement, les qualifications ne s’étaient pas déroulées comme prévu pour le Néerlandais à cause de certains réglages mis en place par l’écurie autrichienne. Le pilote de 28 ans s’est alors permis de dénoncer une erreur, mais a expliqué qu’il avait laissé l’équipe s’en rendre compte elle-même.
«Parfois, il faut aussi laisser l’équipe faire ce qu’elle veut»
« Nous avons fait quelque chose de différent avec ma voiture, c’est ce que l’équipe voulait. Clairement, ça ne fonctionne pas comme ça devrait. Mais parfois, il faut aussi laisser l’équipe faire ce qu’elle veut et lui montrer clairement que ça ne marche pas. J’ai dit : ‘Allez-y, si vous pensez que ça va fonctionner, alors faites-le.’ Et clairement, ça ne fonctionne pas » a d’abord confié Max Verstappen dans des propos rapportés par RTL.be.
«Il faut simplement les laisser constater eux-mêmes»
« Je l’ai déjà signalé tellement de fois, mais parfois il faut simplement les laisser constater eux-mêmes que ça ne fonctionne pas » a ensuite ajouté le pilote de Red Bull. Max Verstappen avait toutefois admis que l’équipe l’écoutait régulièrement. Cette fois, il a toutefois laissé faire pour que l’écurie constate elle-même ses erreurs. Et finalement, la course sur le circuit Gilles-Villeneuve s’est mieux déroulée pour le quadruple champion du monde de F1. Reste à voir s'il sera en mesure de décrocher un nouveau bon résultat à Monaco le 7 juin prochain. À suivre...