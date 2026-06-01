F1 - «Il n’y a aucun drame» : Un ancien pilote balance sur sa relation avec Max Verstappen !

Pierrick Levallet

En début de saison, Max Verstappen n’a pas caché son mécontentement face à la nouvelle réglementation entrée en vigueur en F1. Le pilote de Red Bull s’est ainsi retrouvé affublé par les critiques. Juan Pablo Montoya n’avait notamment pas épargné le Néerlandais. Mais l’ancien de chez McLaren affirme toutefois que cela n’a pas égratigné sa relation avec le quadruple champion du monde.

Le début de saison de F1 a surtout été marqué par la colère de Max Verstappen. Le pilote de Red Bull n’a pas caché son agacement face à la nouvelle réglementation entrée en vigueur cette année. De ce fait, le Néerlandais n’a pas été épargné par les critiques. Juan Pablo Montoya s’est notamment permis quelques attaques envers le quadruple champion du monde, qui n’a pas manqué de réagir. « Je ne sais pas quel est son problème. Je me préoccupe assez peu de quelqu’un qui raconte autant de bêtises » avait notamment lancé Max Verstappen. L’ancien de chez Williams et McLaren affirme toutefois que sa relation avec le pilote de 28 ans reste cordiale.

«Nous nous entendons plutôt bien» « Non, il n’y a aucun drame entre Max et moi. Si cela l’a vraiment mis en colère, alors il a probablement des problèmes plus importants dans sa vie. Nous avons déjà discuté plusieurs fois sur les circuits et, honnêtement, nous nous entendons plutôt bien. Nous ne parlons pas souvent, mais nous nous saluons toujours. Je dis également bonjour à son père, Jos » a confié Juan Pablo Montoya dans des propos rapportés par F1i.