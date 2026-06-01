Transfert au PSG : Un phénomène donne son feu vert !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG pourrait se montrer très actif sur le marché des transferts. Le club parisien va notamment chercher à convaincre Yan Diomandé de rejoindre Paris. Alors que Luis Campos a pris en main le dossier, le jeune Ivoirien du RB Leipzig lui, a donné son feu vert pour rejoindre les double champions d’Europe en titre.

Tout juste sacré champion d’Europe, le PSG devrait lancer les grandes manœuvres sur son mercato estival. « Back to Back To… Back. C’est parti. Demain au travail… ensemble. Comme une équipe. Allez Paris », confiait ainsi Luis Campos, principal acteur du recrutement parisien juste après la victore en Ligue des Champions samedi soir. Preuve que le dirigeant portugais souhaite accélérer sur certains dossiers chauds du mercato du PSG. Et comme le révèle Foot Mercato ce lundi, Paris se jette sur la piste Yan Diomandé. Âgé de 19 ans, l’international Ivoirien a récemment été élu meilleur jeune de Bundesliga après une très belle saison avec le RB Leipzig.

Yan Diomandé dit oui au PSG Convoité depuis plusieurs mois par le PSG, Yan Diomandé l’est également par Liverpool. Mais selon le média, le club parisien peut croire en ses chances dans ce dossier, d’autant que l’ailier droit de 19 ans a donné son feu vert pour rejoindre le PSG cet été. A noter que selon Foot Mercato, le numéro 49 de Leipzig a également donné son accord à Liverpool. Une rude bataille s’annonce donc entre les deux clubs pour sa signature.