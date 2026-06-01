PSG - Ballon d’Or : Ousmane Dembélé plombé par Kylian Mbappé ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Vainqueur de sa deuxième Ligue des Champions consécutive avec le PSG, Ousmane Dembélé pourrait remporter un nouveau Ballon d’Or en cas de victoire en Coupe du Monde avec l’équipe de France. Mais à ce petit jeu là, le principal adversaire de l’attaquant parisien pourrait se nommer Kylian Mbappé selon certains observateurs.

« Eh Ousmane Ballon d’Or ! ». A l’instar de l’année dernière, les supporters du PSG semblent avoir élu leur candidat idéal pour l’édition 2026 du Ballon d’Or. Actuel tenant du titre, Ousmane Dembélé s’avance en tant que favori pour sa propre succession. Mais pour cela, l’attaquant parisien se devra de réaliser une belle Coupe du Monde avec l’équipe de France cet été.

« Son principal concurrent pourrait être Kylian Mbappé » En cas de victoire lors du mondial, Ousmane Dembélé est-il assuré de remporter un second Ballon d’Or consécutif ? Pas sûr selon le journaliste Laurent Perrin, qui estime que Kylian Mbappé aurait également son petit mot à dire. « Si la France est championne du monde, Dembélé a des chances de conserver son Ballon d'or, c'est sûr. Mais dans ce cas, son principal concurrent pourrait être Kylian Mbappé », a d’abord confié ce cernier en répondant à un lecteur du Parisien, avant de poursuivre.