«Je ne vois pas pourquoi il partirait», l’avenir d’une star du PSG déjà réglé ?

Alexis Brunet

Cet été, le PSG va devoir gérer plusieurs dossiers, dont l’avenir de Bradley Barcola. Le Français est annoncé dans le viseur de Liverpool depuis quelque temps, mais il pourrait surtout rester à Paris. En effet, cela serait l’ambition du club de la capitale, qui souhaite conserver son attaquant et surtout lui faire prolonger son contrat.

Entré à la 83ème minute face à Arsenal lors de la finale de la Ligue des champions, Bradley Barcola a-t-il disputé ces dernières minutes avec le maillot du PSG sur les épaules ? Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le Français se pose des questions sur son avenir et l’hypothèse d’un départ de Paris existe. Liverpool serait notamment très intéressé par le Parisien de 23 ans auteur de 13 buts cette saison.

Le PSG souhaite conserver Barcola Bradley Barcola pourrait donc quitter le PSG cet été, mais ce n’est pas la volonté du club de la capitale. Selon le journaliste Laurent Perrin qui s’est exprimé dans un tchat du Parisien, le champion d'Europe compte encore sur son attaquant et souhaiterait d’ailleurs lui faire prolonger son contrat qui court actuellement jusqu’en juin 2028. « Je ne vois pas pourquoi Barcola partirait. On sait que d'immenses clubs comme Liverpool, le Barça ou le Bayern sont prêts à lui faire un pont d'or, mais les discussions pour prolonger son contrat au-delà de 2028 vont reprendre. Le PSG souhaite le conserver, c'est un joueur extrêmement important, le meilleur de la première partie de saison. Quand les autres stars de l'attaque passaient leur temps à l'infirmerie, lui, il sauvait les meubles. Et quand il faut jouer en contre, son profil est trop important. Voyons comment les affaires tournent, mais je ne pense vraiment pas qu'il quittera Paris cet été. Ce qui ne veut pas dire que le PSG ne va pas se renforcer en attaque. »